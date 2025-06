Napoli 2024: Un Anno di Feste, Fede e Tradizione

Napoli, un Anno di Fede, Arte e Identità: Il Calendario delle Feste Patronali 2024L’estate e l’autunno napoletani si tingono di colori e suoni unici grazie al ricco calendario delle Feste Patronali, un progetto promosso dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli. Questa iniziativa, giunta alla terza edizione, si configura come un pilastro fondamentale della programmazione culturale cittadina, affiancando il progetto “Vedi Napoli e poi Torni” nella promozione dell’identità napoletana e dell’attrattiva turistica. Le celebrazioni, ad accesso libero, si estenderanno dal 14 giugno al 19 ottobre, pervadendo ogni angolo della città con processioni solenni, eventi religiosi, concerti coinvolgenti e spettacoli di strada.Questo progetto va ben oltre la semplice commemorazione dei santi patroni. Rappresenta un’occasione irripetibile per i cittadini e i visitatori di immergersi nel cuore pulsante della cultura napoletana, un’eredità secolare che si manifesta attraverso la fede, l’arte e la convivialità. Le feste patronali sono un momento di espressione libera e sentita dell’identità popolare, un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza e di comunità. La loro organizzazione coinvolge attivamente associazioni, comitati di quartiere, operatori culturali e residenti, creando un tessuto di partecipazione che rende ogni celebrazione un’esperienza autentica e condivisa.Il calendario si apre il 14 giugno nel Chiostro di San Lorenzo Maggiore, con la festa di Sant’Antonio Abate, un omaggio agli artisti Mariano Bruno, Rico Femiano e PummarolaSound Peppe Di Franco, presentati da Diego Di Flora. Il 21 giugno, Piazza San Giovanni Battista ospita Mr. Hyde e Simone Schettino, mentre il 25 giugno, Marco Calone incanta il quartiere di Ponticelli. Luglio si arricchisce con Paolo Caiazzo, Santa Grazia, e con i suggestivi appuntamenti dedicati a San Vincenzo Ferreri a Sanità, con Ars Nova e Tommaso Primo.La celebrazione della Madonna del Carmine, il 15 luglio, si trasforma in un evento imperdibile con il concerto di Raffaello Converso sextet e l’emozionante Incendio del Campanile, un rito che affonda le radici nella tradizione popolare. Il successivo 19 luglio, Chiaiano si anima con Susy Graziano e uno spettacolo di cabaret, mentre il 20 luglio, Largo Miracoli accoglie il concerto di Gianni Fiorellino.Agosto si apre con lo spettacolo di Ciro Giustiniani, seguito dalla celebrazione di Santa Maria della Neve, con Mr. Hyde in concerto, e dalla toccante commemorazione della Madonna Assunta nella Basilica di San Giacomo agli Spagnoli, accompagnata dalla musica di Mario Maglione. Settembre è il mese dedicato a Santa Maria di Piedigrotta, con un ricco programma di concerti, spettacoli nelle chiese, la tradizionale sfilata dei vestitini di carta pesta e la suggestiva processione in mare. Il Festival di musica e cabaret dedicato a Maria SS. Desolata a Bagnoli, e le celebrazioni dei SS. Cosma e Damiano a Secondigliano, arricchiscono ulteriormente il calendario. Un momento solenne è la Messa Solenne per San Gennaro al Duomo, seguita dal concerto di Giusy Attanasio.Settembre culmina con la vibrante Festa dei Gigli a Barra, con Emiliana Cantone in concerto, e con l’appuntamento dedicato a Santa Maria della Mercede, con un festival diffuso dei popoli latini e una serata conclusiva a Foqus. Ottobre è il mese dedicato a Sant’Alfonso de’ Liguori, con Fausto Leali in concerto a Marianella, e si conclude con la celebrazione di San Gaetano Errico e Antonello Rondi in concerto.Le Feste Patronali non sono solo un calendario di eventi, ma un viaggio emozionante nel cuore della città, un’opportunità unica per scoprire la ricchezza del patrimonio culturale napoletano e per celebrare l’identità di un popolo che ha saputo tramandare, attraverso i secoli, la sua fede, la sua arte e la sua passione per la vita.