Napoli Accoglie: Giornata del Rifugiato tra Sfide e Speranza

Napoli, città di accoglienza: Celebrare la Giornata del Rifugiato nel contesto di un mondo in trasformazioneIl 20 giugno 2025, Napoli si appresta a celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato, un’occasione cruciale per riflettere sulle sfide globali, onorare il coraggio di chi cerca rifugio e riaffermare l’impegno di una comunità verso l’inclusione. Istituita dalle Nazioni Unite nel 2000 in commemorazione del cinquantesimo anniversario della Convenzione di Ginevra del 1951, questa giornata trascende i confini istituzionali per diventare un momento di incontro, dialogo e azione concreta.L’evento si colloca in un quadro storico complesso, segnato da conflitti sempre più diffusi, disastri ambientali e disuguaglianze economiche che alimentano flussi migratori forzati. Napoli, città di antica vocazione marinara e crocevia di culture, si fa portavoce di un’accoglienza che nasce dalla sua stessa storia, dalla resilienza del suo popolo e dalla consapevolezza che la diversità è una risorsa.Il Sindaco Gaetano Manfredi, in qualità di rappresentante istituzionale e Presidente di Anci, sottolinea la responsabilità collettiva di creare un ambiente in cui ogni individuo possa ricostruire la propria vita con dignità. Non si tratta solo di fornire assistenza di emergenza, ma di promuovere politiche di integrazione che favoriscano l’accesso all’istruzione, al lavoro e alla partecipazione civica. Il contrasto alla marginalità e la correzione delle disuguaglianze rappresentano un imperativo etico e un investimento nel futuro della città.L’Assessore alle Politiche Sociali, Luca Fella Trapanese, ribadisce l’impegno del Comune verso una città sempre più inclusiva, un luogo dove le differenze culturali non siano barriere, ma ponti per la comprensione reciproca e la crescita collettiva. Il programma, frutto della collaborazione tra istituzioni, associazioni e comunità locali, mira a creare opportunità di incontro e scambio, promuovendo la conoscenza reciproca e il superamento dei pregiudizi.La giornata si apre con una conferenza nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, dove esperti, rappresentanti istituzionali, associazioni e rifugiati condivideranno esperienze e prospettive sulle sfide e le opportunità legate all’integrazione. Seguirà l’inaugurazione della mostra fotografica “Frammenti”, un potente racconto visivo di storie di resilienza e speranza, arricchita dall’esibizione musicale di Gennaro Spinelli e da laboratori interculturali pensati per bambini e adulti. Il pomeriggio si concluderà in Piazza Garibaldi con un concerto gratuito che vedrà protagonisti artisti locali e internazionali, un omaggio alla musica come linguaggio universale capace di superare le barriere linguistiche e culturali. Durante l’evento sarà inoltre conferito un riconoscimento alle squadre partecipanti al torneo interculturale “Mariarosaria Cesarino”, dedicato alla memoria della dirigente comunale che ha lasciato un’impronta indelebile nella progettazione dell’accoglienza.Il Vicesindaco della Città Metropolitana, Giuseppe Cirillo, evidenzia le difficoltà affrontate dai rifugiati, spesso costretti ad abbandonare le proprie case e i propri affetti a causa di guerre, persecuzioni o catastrofi naturali. L’impegno congiunto di Comune e Città Metropolitana si traduce in un programma ricco di attività, testimonianza di un’aspirazione a costruire una comunità coesa, dove ogni individuo possa trovare il proprio spazio e contribuire al benessere collettivo.L’iniziativa, supportata dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, dalla Regione Campania, dalle Università cittadine e da numerose associazioni, rappresenta un’occasione irrinunciabile per riaffermare i valori di accoglienza, solidarietà e rispetto dei diritti umani, contribuendo a costruire un futuro di pace e prosperità per tutti. Per un programma dettagliato e per partecipare alle attività, si invita a visitare il sito ufficiale del Comune di Napoli.