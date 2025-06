Napoli Aeroporto: Guasto Radar, Caos e Voli Cancellati

L’aeroporto di Napoli “Adolfo Suárez–Mario Dedalo” continua a navigare in acque agitate, con ripercussioni significative per migliaia di passeggeri. Le disagiature, iniziate ieri a seguito di un’anomalia critica al sistema radar, persistono e si traducono in una complessa riorganizzazione del traffico aereo e in notevoli disagi per i viaggiatori.La situazione attuale vede la cancellazione di 28 voli, una cifra che testimonia la gravità dell’incidente. Per mitigare, seppur parzialmente, l’impatto, 18 di questi collegamenti sono stati reindirizzati verso l’aeroporto di Salerno, un’operazione logistica complessa che richiede un coordinamento preciso tra le diverse realtà aeroportuali. I voli rimanenti, invece, sono soggetti a ritardi variabili, generando incertezza e frustrazione tra i passeggeri in attesa.Il guasto al sistema radar, cuore nevralgico del controllo del traffico aereo, non è un evento isolato, ma il sintomo di una più ampia questione: la vulnerabilità delle infrastrutture critiche. Il radar, infatti, non è semplicemente un strumento per localizzare gli aerei; esso è parte integrante di un complesso sistema di sicurezza che garantisce la separazione degli aeromobili in avvicinamento, in partenza e in volo, prevenendo collisioni e assicurando la fluidità del traffico. La sua disfunzione innesca una reazione a catena, costringendo a sospendere o ritardare i voli, e richiedendo procedure di gestione del traffico aereo manuali, più lente e laboriose.Le cause precise del malfunzionamento sono al vaglio dei tecnici, che stanno lavorando intensamente per ripristinare la piena operatività del sistema. L’intervento di riparazione, tuttavia, è complesso e richiede competenze specialistiche, oltre a ricambi potenzialmente non immediatamente disponibili, il che rende difficile prevedere con precisione i tempi di risoluzione.L’incidente solleva interrogativi cruciali sull’importanza della manutenzione preventiva e dell’aggiornamento tecnologico delle infrastrutture aeroportuali, elementi fondamentali per garantire la sicurezza e l’efficienza del trasporto aereo. Investimenti mirati a modernizzare i sistemi radar e a prevedere piani di backup in caso di guasti, diventano, in questo contesto, non solo desiderabili, ma imprescindibili.Parallelamente, la vicenda evidenzia la necessità di sviluppare strategie di comunicazione più efficaci per informare i passeggeri in tempo reale sull’evoluzione della situazione e offrire alternative concrete, come la possibilità di riprogrammare i voli o ricevere assistenza per raggiungere la destinazione finale. La gestione di una crisi come questa richiede trasparenza e proattività, per minimizzare l’impatto emotivo e pratico sui viaggiatori.