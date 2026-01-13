Napoli, aggredita anziana: arrestato uomo in semilibertà

Un atto di violenza premeditata e brutale ha scosso la comunità partenopea, culminando nell’arresto di un uomo di 46 anni, già noto alle autorità, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, su impulso della Procura della Repubblica.

L’uomo è accusato di rapina aggravata e lesioni personali aggravate, reati che emergono da un episodio di sconsiderata aggressività nei confronti di una donna anziana.

Le indagini, meticolosamente condotte sotto la direzione della VII Sezione dedicata alla Sicurezza Urbana della Procura, hanno permesso di ricostruire una dinamica precisa e inquietante.

Il soggetto, usufruendo di un regime di semilibertà, ha deliberatamente approfittato della vulnerabilità di una donna di 77 anni, avvicinandola nei pressi di una fermata di autobus.

Con un gesto rapido e violento, l’ha strattonata con forza, provocandone una caduta rovinosa al suolo e causando una lesione traumatica alla testa, un dettaglio che aggrava significativamente la gravità del reato.

Contestualmente al gesto violento, l’aggressore ha sottratto alla vittima una collana, un bene di valore simbolico e materiale, prima di allontanarsi a bordo di un motociclo, il cui numero di targa era stato astutamente oscurato, nel tentativo di eludere le autorità.

L’efficacia dell’indagine, che ha visto un’attenta analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e l’intervento cruciale dell’identificazione precisa della vittima, ha permesso di svelare il volto dell’aggressore e di ricostruire l’intera sequenza degli eventi.

Il ritrovamento di elementi compromettenti, quali il casco utilizzato per nascondere l’identità, gli indumenti e le calzature indossati durante la commissione del crimine, ha fornito ulteriori elementi a carico dell’indagato, consolidando il quadro accusatorio.

L’episodio solleva interrogativi profondi sulla gestione dei regimi di semilibertà e sulla necessità di monitoraggi più rigorosi per prevenire la commissione di nuovi reati.

La vulnerabilità delle persone anziane e la brutalità dell’atto compiuto rappresentano una ferita per l’intera collettività, esigendo una risposta forte e determinata da parte delle istituzioni, al fine di garantire la sicurezza e la serenità dei cittadini.

L’inchiesta prosegue con l’acquisizione di ulteriori elementi probatori, con l’obiettivo di fare piena luce sull’accaduto e assicurare alla giustizia il responsabile di questo vile gesto.