Napoli, agguato a ‘Pisadog’: Imprenditore colpito, indagini in corso.

La notte ha spezzato la quiete dei Quartieri Spagnoli, lasciando una ferita profonda e interrogativi inquietanti.

Gianluca Pisacane, giovane imprenditore e anima del locale ‘Pisadog’, è stato vittima di un violento agguato, colpito da proiettili mentre, insieme al padre Andrea, faceva ritorno a casa dopo la chiusura del locale.

La vicenda, come un macigno, ha scosso la comunità e gettato un’ombra sulla vibrante vita notturna di Napoli.

La ricostruzione degli eventi, ancora frammentaria, emerge da un contesto di tensione latente.

Precedentemente alla drammatica escalation, una discussione animata, degenerata in una colluttazione fisica tra tre donne e una dipendente del ‘Pisadog’, aveva interrotto la routine del locale.

Gianluca Pisacane, nel tentativo di stemperare gli animi e fungere da mediatore, si era trovato coinvolto in un ruolo di pacificatore.

La chiamata alle forze dell’ordine, un gesto volto a riportare ordine, non ha placato la situazione.

L’attesa, un elemento cruciale e sconvolgente, rivela la premeditazione dell’atto violento.

Mentre i Pisacane si avviavano verso casa, tre individui, con il volto scoperto, li hanno raggiunti.

La scena si è rapidamente trasformata in un inferno: un uomo, con una lattina di birra in mano, l’ha scagliata contro Gianluca, innescando una nuova, più violenta, fase del conflitto.

Un’azione apparentemente banale, ma che ha preceduto l’estrazione di un’arma e il fuoco.

Le parole di Andrea Pisacane, filtrate dai microfoni del Tg3, evocano un senso di incredulità e sgomento.

L’agguato, descritto con sobrio realismo, trascende la semplice aggressione per configurarsi come un atto deliberato e pianificato.

La madre, Assunta, amplifica la gravità della situazione, sottolineando la sensazione di essere stati deliberatamente presi di mira.

L’immagine delle tre figure che li attendevano, riprese dalle telecamere di sorveglianza, rafforza l’ipotesi di un’imboscata studiata nei minimi dettagli.

Attualmente, Gianluca Pisacane è ricoverato all’ospedale dei Pellegrini, dove i due proiettili sono stati rimossi dalla sua gamba destra.

Nonostante la gravità dell’evento, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione, ma la paura e l’angoscia per quanto accaduto restano palpabili.

Le indagini, condotte dalle forze dell’ordine, si concentrano ora sull’identificazione degli autori e sulla determinazione del movente dietro questo gesto di inaudita violenza, un’eco sinistra che risuona tra le strade di Napoli.

L’episodio solleva interrogativi più ampi sulla sicurezza e sulla convivenza civile, ponendo l’attenzione su dinamiche complesse e potenziali zone d’ombra che necessitano di urgente chiarimento.