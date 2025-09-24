Napoli: BITUS 2024, Apprendimento Esperienziale e Cultura per i Giovani

Napoli, Capitale dell’Apprendimento Esperienziale: BITUS 2024, un’Odissea Culturale per le Nuove GenerazioniDal 1° al 3 ottobre, la vibrante città di Napoli si trasforma in un crocevia di idee e opportunità con la prima edizione di BITUS – Borsa Internazionale del Turismo Scolastico e della Didattica Fuori Classe.

Questo evento, frutto dell’ingegno di Domenico Maria Corrado e realizzato da Tappeto Volante – I Mercanti d’Arte srl in collaborazione con CoopCulture e con il sostegno della Regione Campania, rappresenta un’evoluzione del concetto di fiera, elevandosi a laboratorio dinamico di scambio e ispirazione per scuole, famiglie, istituzioni e operatori culturali e turistici.

Dopo il successo delle edizioni precedenti, che hanno coinvolto oltre 60.000 partecipanti tra Pompei e Salerno, BITUS approda a Napoli, città eletta per la sua energia creativa e la sua capacità di innovare il panorama educativo.

L’obiettivo primario non è semplicemente quello di presentare offerte turistiche, ma di costruire ponti tra il sapere e il vissuto, tra l’apprendimento formale e l’esperienza diretta, nel riconoscimento che la vera comprensione del mondo si conquista attraverso l’esplorazione attiva e il coinvolgimento emotivo.

L’inaugurazione, fissata per mercoledì 1° ottobre, vedrà la presenza di Felice Casucci (Assessore Regionale al Turismo), Letizia Casuccio (Direttrice Generale di CoopCulture) e Domenico Maria Corrado, che introdurranno il tema cruciale dell'”Etica dell’Accoglienza”, invitando a una profonda riflessione sui valori pedagogici e culturali che dovrebbero permeare l’offerta turistica regionale.

Il primo giorno si preannuncia particolarmente ricco.

Renato Rocco guiderà un dibattito inedito sulla pizza, non solo come eccellenza gastronomica e patrimonio UNESCO, ma anche come strumento educativo e veicolo di identità culturale, affiancato dal maestro Errico Porzio e da altri esperti.

Parallelamente, un caleidoscopio di laboratori offrirà esperienze immersive: dalla scrittura creativa su papiro, guidata da Scriba per un giorno, alla creazione di storie a fumetti con la Scuola Italiana di Comix, fino a uno spettacolo ispirato al Decamerone, un viaggio nel tempo e nell’immaginario.

Giovedì 2 ottobre sarà dedicato alla sicurezza stradale, con l’incontro “La strada è di tutti, la nostra sicurezza è una Scelta!”, promosso dall’associazione Per le Strade della Vita.

La testimonianza toccante della giornalista Maria Rosaria Vitiello, sopravvissuta a un incidente, e l’expertise dell’avvocato Brigida Marra, si uniscono all’impegno della Polizia Stradale, che porterà il Pullman Azzurro, un’aula mobile interattiva per sensibilizzare studenti e docenti.

La giornata offrirà inoltre uno sguardo alle meraviglie naturali delle Grotte di Frasassi, con la presentazione della nuova Frasassi Green Challenge 2026, e un omaggio alla tradizione con le sfarzose celebrazioni del Carnevale di Viareggio.

La conclusione, venerdì 3 ottobre, sarà dedicata alla consapevolezza e alla prevenzione della violenza di genere, con un momento di profonda emozione: la presentazione performativa del libro “I pensieri di una donna scalza” da parte dell’attrice e autrice Emanuela Castaldo.

Un racconto intenso che intreccia teatro e parola scritta per promuovere una cultura del rispetto e dell’inclusione.

La giornata si concluderà con un Workshop B2B, un’occasione per creare sinergie tra scuole e operatori turistici, consolidando un ecosistema dell’apprendimento esperienziale.

BITUS 2024 si configura come un evento trasversale, coinvolgendo istituzioni, musei, fondazioni, tour operator, cooperative sociali e associazioni da tutta Italia, a testimonianza della crescente consapevolezza del ruolo fondamentale del turismo scolastico come motore di crescita culturale, sociale ed economica per le nuove generazioni.

È un’occasione per riaccendere la passione per la scoperta, per coltivare la curiosità e per formare cittadini consapevoli e responsabili.