Napoli Campione: EAV celebra con una serie di biglietti da collezione

In un gesto di celebrazione che riflette il profondo legame tra la comunità campana e la sua squadra di calcio, l’Ente Autonomo Volturno (EAV) ha annunciato l’emissione di una serie di biglietti commemorativi dedicati al recente trionfo del Napoli, un’impresa sportiva che ha esaltato l’intera regione. L’iniziativa, che si propone di coniugare la passione popolare con la funzione di servizio pubblico, segue il precedente successo riscosso con i biglietti celebrativi legati all’acquisizione del terzo scudetto.A partire dal 20 giugno, i tifosi e i collezionisti avranno l’opportunità di acquistare otto diversi modelli di biglietti, ognuno con un design unico che cattura l’essenza della vittoria. Questi non sono semplici passaggi per viaggiare, ma veri e propri oggetti da collezione, testimonianza tangibile di un momento storico per il calcio napoletano. La scelta di dedicare una serie di biglietti a un’impresa sportiva di tale portata sottolinea il ruolo dell’EAV come parte integrante del tessuto sociale regionale, un’istituzione che celebra e condivide le gioie della comunità.La produzione di questi biglietti commemorativi è stata resa possibile grazie alla stretta collaborazione con il Consorzio Unico Campania, un’entità che gestisce in sinergia i servizi di trasporto pubblico nella regione. Questo connubio tra istituzione e partnership strategiche ha permesso di realizzare una tiratura significativa: centomila biglietti corsa singola urbano Napoli EAV-ferro, destinati a soddisfare l’elevata domanda prevista, e cinquantamila biglietti AC1 per le autolinee, ampliando così la disponibilità a un pubblico ancora più vasto.L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione del patrimonio culturale e sportivo campano, e mira a rafforzare l’identità regionale attraverso la promozione di simboli e momenti di orgoglio collettivo. I biglietti commemorativi, con le loro immagini evocative e i loro design curati, rappresentano un’opportunità unica per i tifosi di conservare un ricordo indelebile di un’annata trionfale, e per i visitatori di portare a casa un souvenir originale e significativo del loro legame con Napoli. Oltre al valore sentimentale, l’emissione di questi biglietti contribuisce a generare visibilità per l’EAV e il territorio campano, proiettandoli in un contesto nazionale e internazionale.