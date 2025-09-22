Napoli, caos trasporti: mobilitazione USB blocca treni e Circumvesuviana

La mattinata a Napoli e nell’area vesuviana si è aperta con disagi significativi per i servizi di trasporto pubblico, conseguenza di una giornata di mobilitazione sindacale promossa dall’USB.

L’azione, che si inserisce in un più ampio quadro di contestazione per rivendicazioni sociali e contrattuali, ha avuto ripercussioni immediate sulla Stazione Centrale di Napoli, fulcro nevralgico del traffico ferroviario campano.

Un gruppo di attivisti, con modalità che richiamano l’occupazione di spazi pubblici come strumento di pressione, ha temporaneamente bloccato alcuni binari, interrompendo il flusso dei treni in arrivo e in partenza.

L’intervento, seppur di breve durata (circa venti minuti), ha generato una reazione a catena di ritardi e disagi per migliaia di viaggiatori, molti dei quali ignari della proclamazione dello sciopero.

La rapidità con cui i manifestanti hanno abbandonato la stazione ha permesso una graduale ripresa della circolazione, ma l’effetto domino sui treni in transito e sulle coincidenze ha inevitabilmente prolungato la durata complessiva del disagio.

Parallelamente, la stazione della Circumvesuviana di Ercolano-Scavi ha fatto registrare situazioni critiche, aggravate dalla presenza massiccia di turisti, spesso privi di informazioni aggiornate sulla situazione delle proteste.

L’impossibilità di proseguire il viaggio verso Napoli ha lasciato molti incerti e disorientati, evidenziando una lacuna nella comunicazione e nell’informazione ai fruitori dei servizi pubblici, soprattutto in un contesto turistico di elevata affluenza.

Il centro nevralgico della mobilitazione resta la piazza Mancini, dove un corteo, promosso dall’USB, sta progressivamente attirando una folla considerevole.

La partecipazione, che sembra crescere di ora in ora, testimonia la determinazione dei manifestanti e la forza della protesta.

Le rivendicazioni, che vanno ben oltre le immediate problematiche del trasporto pubblico, mirano a sollecitare un cambiamento nelle politiche sociali ed economiche, denunciando disparità, precarietà e disuguaglianze.

La piazza si configura, quindi, non solo come luogo di protesta, ma anche come spazio di aggregazione e di espressione di un malcontento diffuso, che si fa sentire con forza nel tessuto urbano e sociale della città.

L’evento solleva interrogativi sulla necessità di migliorare i sistemi di comunicazione e di gestione delle emergenze in contesti di conflitto sociale, al fine di minimizzare l’impatto sui cittadini e di garantire il diritto alla mobilità e all’informazione.