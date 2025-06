Napoli Capitale della Chirurgia Maxillo-Facciale: Omaggio a Califano

Napoli, fulcro internazionale della Chirurgia Maxillo-Facciale: un omaggio a Luigi Califano e un futuro di innovazioneNapoli si conferma capitale indiscussa della Chirurgia Maxillo-Facciale, ospitando l’edizione numero 25 del Congresso Nazionale della Società Scientifica Italiana di Chirurgia Maxillo-Facciale (SICMF). Un evento di risonanza globale, nato nel solco del pensiero e dell’opera del compianto Luigi Califano, figura di riferimento per la disciplina a livello nazionale e internazionale, legato indissolubilmente alla Federico II. L’appuntamento, inaugurato stasera al Teatrino di Corte di Palazzo Reale, si preannuncia un crocevia di conoscenze e un trampolino di lancio per le future evoluzioni del settore.La cerimonia inaugurale, intessuta di saluti istituzionali da parte del Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, del Sindaco Gaetano Manfredi e del Cardinale Domenico Battaglia, si concluderà con un toccante omaggio a Luigi Califano, curato da Alessandro Massa, Stefania Bruno e Lello Giulivo. Un docufilm, “Maschere”, offrirà uno sguardo privilegiato sulla storia di questa branca chirurgica, attraverso le vite e le scoperte di chi l’ha resa grande. Il congresso, che si protrarrà fino a sabato presso la Stazione Marittima, accoglie oltre 200 relatori provenienti da 21 paesi, rappresentanti quattro continenti, per un totale di circa 800 iscritti. Un dato che testimonia la centralità di Napoli in questo scenario internazionale, ereditato e valorizzato da Giovanni Dell’Aversana Orabona, professore ordinario alla Federico II e presidente nazionale della SICMF.Quest’edizione del congresso si distingue per un’inedita concomitanza di eventi scientifici di primo piano, tra cui il Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (AIOCC), il Congresso della Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica (SIRM), il primo congresso della Società Mediterranea di Chirurgia Oro-Maxillo-Facciale (MACMOS) e la Junior Surgeon Conference, dedicata ai giovani specialisti europei.Il cuore del congresso sarà rappresentato da quattro sessioni scientifiche principali, che esploreranno le frontiere dell’innovazione. Un focus particolare sarà dedicato all’intelligenza artificiale, con il suo potenziale rivoluzionario nella diagnosi e nell’esecuzione degli interventi chirurgici. Altrettanta attenzione sarà rivolta ai nuovi materiali e dispositivi impiantabili, come matrici dermiche e soluzioni di bioprinting, e alle strumentazioni avanzate, tra cui la robotica e la realtà aumentata. La pianificazione virtuale, supportata da software all’avanguardia, permetterà di visualizzare e simulare gli interventi, ottimizzando i risultati.Un elemento distintivo sarà la presentazione di circa 450 comunicazioni scientifiche, che daranno voce a giovani ricercatori e specialisti, incentivando lo scambio di idee e la condivisione di esperienze. La SICMF ha istituito prestigiosi riconoscimenti, i “Luigi Califano Awards”, per premiare le ricerche più originali e significative.Un appuntamento imperdibile sarà rappresentato dalle quattro sessioni di chirurgia in diretta, durante le quali chirurghi internazionali opereranno da diverse località europee, trasmettendo i loro interventi in tempo reale. Questo permetterà ai congressisti di osservare da vicino tecniche innovative e di interagire direttamente con i massimi esperti del settore.Il congresso non si limita all’aspetto scientifico. Promuove anche la creazione di una rete di collaborazioni prestigiose con altre società scientifiche, come la Società Italiana di Otorinolaringoiatria (SIO), la Società Italiana di Neurochirurgia (SINCH) e la Società Italiana di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica (SICPRE). Questa sinergia favorirà un confronto interdisciplinare e l’integrazione delle nuove tecnologie in diversi ambiti medici.L’industria del settore sarà presente con oltre 160 sponsor e 11 workshop aziendali, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere le tecnologie più avanzate e di interagire direttamente con i dispositivi.Il congresso si concluderà con un ricco programma di eventi collaterali, tra cui momenti di socializzazione e cultura. L’inaugurazione ufficiale, prevista per il 12 giugno, sarà un’occasione per celebrare l’eredità di Luigi Califano e per dare il benvenuto ai partecipanti da tutto il mondo.