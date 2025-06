Napoli, Capitale della Giustizia Sicura: Inaugurata la Sala di Regia Nazionale

Napoli Capitale della Giustizia Sicura: Inaugurata la Prima Sala di Regia Centralizzata NazionaleUn salto tecnologico radicale segna un punto di svolta nella sicurezza delle sedi giudiziarie del distretto della Corte d’Appello di Napoli: è stata inaugurata la prima sala di regia centralizzata d’Italia, un sistema di videosorveglianza all’avanguardia che impiega una rete di 1600 telecamere ad alta definizione. L’iniziativa, annunciata dal procuratore generale Aldo Policastro, rappresenta una risposta concreta alle esigenze di tutela e monitoraggio degli accessi alle sedi giudiziarie, ridefinendo gli standard di sicurezza nel panorama nazionale.Il sistema, operativo 24 ore su 24, integra diverse tipologie di telecamere: fisse, mobili, a 360 gradi e dedicate alla rilevazione di targhe, capaci di garantire una copertura completa e dettagliata degli accessi. La presenza di sensori di movimento integrati nel sistema permette l’attivazione immediata di allarmi (SOS), mentre la tecnologia a infrarossi assicura la registrazione anche in condizioni di scarsa illuminazione.L’implementazione di questa infrastruttura tecnologica, frutto di una progettazione complessa e coordinata, non solo potenzia la deterrenza nei confronti di possibili minacce, ma libera risorse umane preziose. L’istituto di vigilanza Rangers, in collaborazione con le forze dell’ordine, ha preso servizio da circa una settimana, assumendo il controllo degli accessi e consentendo alle forze di polizia di riprendere funzioni di controllo interno ai palazzi di giustizia. In precedenza, la gestione della sicurezza degli accessi era affidata a un contingente di 108 unità, comprendenti agenti della penitenziaria, poliziotti, carabinieri, agenti della polizia locale, della polizia provinciale e della Guardia di Finanza. Il ritorno di questi 48 agenti della penitenziaria all’amministrazione penitenziaria rappresenta un vantaggio significativo in termini di efficienza operativa.La sala di regia centralizzata, che ospita 600 delle 1600 telecamere complessive, ha una portata ben più ampia del mero controllo degli accessi. Essa funge da vero e proprio centro nevralgico per l’analisi dei dati raccolti, permettendo una gestione proattiva della sicurezza e una risposta rapida in caso di emergenza. La sua ubicazione strategica permette il monitoraggio non solo del nuovo palazzo di giustizia, ma anche delle sedi distrettuali, comprese quelle situate a Sant’Anastasia, San Giovanni-Barra, Ischia, Procida e Capri.Un elemento cruciale di questa iniziativa è l’attenzione alla tutela della privacy. Le informazioni acquisite sono protette da sofisticati sistemi di crittografia e conservate in un ambiente sicuro, completamente disconnesso da Internet, garantendo la conformità alle normative vigenti e la salvaguardia dei diritti dei cittadini. La collaborazione tra le diverse forze dell’ordine – Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza – testimonia l’impegno congiunto a garantire la sicurezza delle sedi giudiziarie e a rafforzare la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario. Questo investimento strategico non solo eleva il livello di sicurezza, ma contribuisce anche a modernizzare il sistema giudiziario napoletano, proiettandolo verso un futuro di maggiore efficienza e trasparenza.