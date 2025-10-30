Napoli: Capitale Italiana dell’Innovazione Biomedica

Napoli Capitale dell’Innovazione Biomedica: Un Ponte tra Ricerca e ClinicaNapoli si configura come epicentro di un movimento cruciale per il futuro della medicina, ospitando l’evento “Future Trends in Translational Medicine”, un’iniziativa congiunta di Human Technopole e Nature Italy.

Questo incontro internazionale riunisce scienziati, ricercatori e leader del settore provenienti da tutto il mondo, con l’obiettivo di accelerare il progresso dalla scoperta scientifica fondamentale alla sua applicazione pratica e trasformativa per la salute umana.

La scelta di Napoli non è casuale, ma riflette un riconoscimento crescente del ruolo strategico del Mezzogiorno Italia nello sviluppo scientifico.

Come sottolinea Marino Zerial, direttore di Human Technopole, la città incarna una vivacità scientifica e una comunità di ricerca in rapida ascesa.

La conferenza si propone di fornire esempi concreti di come le più recenti scoperte in ambiti diversi – dal metabolismo alle malattie genetiche rare, fino alle terapie geniche – possano essere tradotte in strumenti diagnostici avanzati, terapie personalizzate e strategie di prevenzione rivoluzionarie.

Un elemento chiave di questa transizione è rappresentato dalle Piattaforme Nazionali di Human Technopole, infrastrutture tecnologiche all’avanguardia messe a disposizione della comunità scientifica italiana con un modello di open innovation. L’interesse per queste piattaforme è in forte crescita, con un aumento del 36,3% delle richieste di accesso rispetto all’anno precedente, e un’impennata significativa proveniente dal Centro e Sud Italia.

Questa crescita dimostra un allargamento del panorama della ricerca biomedica a livello nazionale, con un coinvolgimento sempre maggiore delle regioni meridionali, che hanno quasi raddoppiato le loro richieste di accesso.

L’evento, ospitato presso l’Università Federico II, non si limita alla presentazione di risultati di ricerca, ma aspira a creare un dialogo costruttivo tra accademici, rappresentanti del settore industriale e finanziario, istituzioni governative e la società civile.

L’obiettivo è quello di stimolare investimenti mirati nella ricerca biomedica e di fornire indicazioni utili per i decisori politici e i partner industriali, favorendo un ecosistema di innovazione sostenibile.

Il programma prevede la partecipazione di figure di spicco del panorama scientifico internazionale, tra cui Gianmario Verona, Nicola Nosengo, Matteo Lorito, Valeria Fascione, Maria Alessandra Gallone e una serie di ricercatori di fama mondiale provenienti da istituzioni prestigiose come l’Università della California-Los Angeles, l’Harvard Medical School, l’Università Goethe di Francoforte e l’Istituto Europeo di Oncologia.

Questi esperti condivideranno le loro prospettive sui progressi più promettenti e sulle sfide ancora da superare.

Human Technopole, con sede nel cuore del MIND (Milano Innovation District), svolge un ruolo centrale in questa iniziativa.

La sua missione è quella di migliorare la salute e il benessere delle persone attraverso la ricerca di frontiera, lo sviluppo di approcci di medicina personalizzata e preventiva, e la creazione di servizi scientifici avanzati.

L’istituto si impegna a formare la prossima generazione di scienziati, promuovere l’innovazione e il trasferimento tecnologico, contribuendo così a plasmare il futuro della medicina in Italia e nel mondo.

La conferenza a Napoli segna un passo significativo in questa direzione, consolidando il ruolo di Human Technopole come motore di cambiamento e catalizzatore di progresso nel campo delle scienze della vita.