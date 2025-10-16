Napoli, Cimiteri Sicuri: Nasce Custodi della Memoria

Napoli affronta una sfida crescente: la criminalità predatoria che si insinua anche nei luoghi del ricordo, i cimiteri.

In risposta a questa tendenza, l’Amministrazione Comunale e la Polizia Locale lanciano un’iniziativa innovativa, “Custodi della Memoria: Prevenire le Truffe nei Luoghi del Ricordo”, un progetto di sensibilizzazione e protezione mirato a tutelare la vulnerabilità degli anziani, spesso bersaglio di sofisticati schemi truffaldini.

L’iniziativa, che prenderà avvio il 18 ottobre, non si limita a una mera operazione di controllo, ma si configura come un percorso di educazione civica e di costruzione di un rapporto di fiducia tra le forze dell’ordine e la comunità.

Agenti specializzati saranno presenti nei cimiteri di Poggioreale e Soccavo, per poi estendersi a tutti i nove luoghi della memoria cittadina, offrendo un servizio continuativo durante il periodo dedicato alla commemorazione dei defunti.

Il progetto “Custodi della Memoria” si articola su tre pilastri fondamentali: l’informazione, la prevenzione e il contatto diretto.

Gli operatori forniranno consigli pratici e chiare indicazioni su come riconoscere e contrastare le tattiche più comuni utilizzate dai truffatori, che spaziano dalla falsa identità di operatori sanitari o fornitori di servizi funebri, alla richiesta di somme di denaro sotto pretesse di riparazioni urgenti o di gestione delle pratiche cimiteriali.

Verrà distribuito materiale informativo dettagliato, incluse infografiche e guide tascabili, facilmente comprensibili anche per chi ha difficoltà di lettura o di comprensione.

Oltre alla divulgazione di informazioni, l’iniziativa mira a creare un ambiente di sicurezza e sostegno per gli anziani e le loro famiglie.

Gli operatori della Polizia Locale saranno a disposizione per rispondere a domande, offrire assistenza e fornire un punto di riferimento in caso di dubbi o sospetti.

Questo approccio proattivo, che va oltre la semplice repressione, si pone l’obiettivo di creare una rete di protezione diffusa, in cui i cittadini si sentano parte attiva nella prevenzione delle truffe.

L’Amministrazione Comunale sottolinea come questo progetto rappresenti un investimento nella coesione sociale e nella sicurezza urbana.

Rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nei luoghi frequentati dagli anziani non significa solo garantire una maggiore protezione fisica, ma anche promuovere un senso di appartenenza e di fiducia nelle istituzioni.

L’obiettivo ultimo è trasformare Napoli in una città più attenta, solidale e consapevole, in cui la memoria dei defunti possa essere onorata in serenità e sicurezza, libera dalla minaccia della predazione criminale.

La speranza è che “Custodi della Memoria” diventi un modello replicabile in altre città, dimostrando come la collaborazione tra istituzioni e cittadini possa fare la differenza nella lotta alla criminalità predatoria.