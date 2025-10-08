Napoli: Controlli Intensivi e Sanzioni per Chi Non Rispetta le Regole sui Rifiuti

A Napoli, l’intensificazione dei controlli ambientali e del rispetto delle normative sulla gestione dei rifiuti ha portato a sanzioni nei confronti di diverse attività commerciali e a un intervento mirato su un’attività di vendita ambulante.

L’azione, coordinata tra l’Unità Operativa “Avvocata” della Polizia Locale e gli ispettori di Asia, testimonia un impegno crescente verso la tutela del territorio e la sensibilizzazione dei cittadini.

Le verifiche, condotte in aree strategiche come via Paladino, via San Biagio dei Librai e piazza Dante, hanno evidenziato una diffusa carenza di consapevolezza in merito alle corrette procedure di separazione dei rifiuti.

I titolari di cinque attività commerciali sono stati contravvenuti alla normativa, esponendo i rifiuti in contenitori non conformi e manifestando una segregazione impropria, con evidenti ripercussioni sull’efficienza del sistema di raccolta differenziata e sulla pulizia urbana.

Oltre a queste sanzioni, due cittadini sono stati multati per conferimenti irregolari, sottolineando come il rispetto delle regole sulla gestione dei rifiuti sia una responsabilità condivisa.

Parallelamente, l’Unità Operativa “Scampia” ha focalizzato l’attenzione su un caso di abusivismo commerciale nella zona dei Camaldoli.

Il controllo ha riguardato un venditore ambulante di frutta e verdura, sorpreso a occupare una porzione significativa del marciapiede in prossimità di un istituto scolastico.

L’attività, priva delle necessarie autorizzazioni, è stata sanzionata per una pluralità di illeciti: vendita abusiva di prodotti alimentari, occupazione illegale di suolo pubblico e, in particolare, per l’esposizione di generi alimentari alle intemperie e a potenziali agenti inquinanti, con implicazioni dirette sulla sicurezza alimentare e sull’igiene.

La merce, per un peso complessivo di 49 chilogrammi, è stata sottoposta a sequestro e affidata a un autocompattatore di Asia per lo smaltimento corretto, segnalando la severità con cui vengono perseguiti comportamenti che compromettono la salute pubblica e l’ordinato decoro urbano.

Queste azioni rappresentano un tassello importante nella strategia comunale volta a promuovere una cultura della sostenibilità ambientale e a garantire il rispetto delle regole per la vivibilità della città.