Napoli, dialogo politico: De Luca e Fico tracciano il futuro della Campania.

Nel cuore di Napoli, tra le sale storiche di Palazzo Santa Lucia, si è concluso un incontro denso di significato politico, un vero e proprio passaggio di testimone potenziale tra il governatore uscente Vincenzo De Luca e Roberto Fico, candidato del campo progressista alla successione.

Il confronto, protrattosi per quasi due ore, ha rappresentato un momento cruciale, segnando il primo dialogo formale dopo l’annuncio della candidatura di Fico e le precedenti, a tratti tese, esternazioni di De Luca.

Lungi dall’essere un semplice incontro di circostanza, il vertice ha assunto i contorni di una riflessione strategica sul futuro della Campania, un’analisi condivisa delle sfide che attendono la regione e un tentativo di delineare le coordinate di un progetto politico unitario.

Entrambi i protagonisti hanno descritto l’atmosfera come “cordiale”, un riconoscimento implicito delle divergenze preesistenti, mitigate dalla consapevolezza di un obiettivo comune: contrastare l’avanzata della destra e garantire alla Campania un’amministrazione capace di incarnare la continuità e la stabilità necessarie per affrontare le complesse problematiche del territorio.

La parola “continuità” è stata il filo conduttore del dibattito, non come semplice retorica, ma come impegno concreto a preservare e valorizzare i risultati ottenuti negli anni di governo De Luca, consolidando le politiche sociali e le iniziative di sviluppo economico che hanno caratterizzato la sua azione amministrativa.

Roberto Fico ha espresso la ferma volontà di tenere in debito considerazione l’eredità del governatore uscente, riconoscendo l’importanza di costruire un futuro basato sulla solida base di esperienze e competenze maturate nel corso del tempo.

Al centro della discussione, il programma elettorale, declinato in termini di priorità concrete per i cittadini campani.

De Luca ha espresso chiaramente la sua visione, focalizzata su politiche attive per il lavoro, con particolare attenzione alle famiglie in condizioni di vulnerabilità, e su un’azione mirata a sostenere le fasce più deboli della popolazione.

L’obiettivo, secondo quanto riferito dallo staff del governatore, è quello di intercettare il voto di un elettorato ampio e diversificato, dalle forze del lavoro alle imprese, passando per le componenti moderate della società civile.

Il vertice ha rappresentato anche un’occasione per tracciare una mappa degli interlocutori da coinvolgere nel percorso elettorale, individuando le figure chiave e i settori strategici da sollecitare in un dialogo costruttivo e partecipativo.

La sfida è quella di costruire una coalizione solida e coesa, capace di interpretare le aspirazioni e le esigenze di un territorio complesso e articolato, proiettando la Campania verso un futuro di sviluppo sostenibile e di progresso sociale.

L’incontro a Palazzo Santa Lucia non è stato solo un passaggio di consegne simbolico, ma un atto fondativo di un nuovo capitolo per il futuro politico della regione.