Napoli Differente nel Cuore: Rifiuti Zero nel Centro Storico

“Napoli Differente nel Cuore”: Un’Iniziativa Integrata per la Trasformazione della Raccolta Differenziata nel Centro StoricoUn’ambiziosa iniziativa, denominata “Napoli Differente nel Cuore”, sta ridefinendo l’approccio alla raccolta differenziata nel cuore pulsante della città, coinvolgendo una comunità di oltre 80.000 abitanti, suddivisi in 30.300 utenze domestiche e 4.180 commerciali. Promossa congiuntamente dal Comune di Napoli, da Asia Napoli S.p.A. e dal Consorzio Nazionale Imballaggi Conai, il progetto, avviato il 24 marzo nei Quartieri Spagnoli e a San Ferdinando, si sta progressivamente estendendo all’area dei Decumani e al quartiere San Giuseppe, integrando anche le attività commerciali.I primi risultati sono incoraggianti: nel solo mese di aprile, la raccolta di vetro ha visto un incremento di 47 tonnellate rispetto all’anno precedente, mentre l’organico e la plastica/imballaggi hanno registrato aumenti rispettivamente di 16 e 13 tonnellate. Queste performance positive indicano un’accelerazione significativa che, secondo le previsioni, porterà entro luglio a un aumento complessivo del 10% rispetto al 2024, avvicinandosi al target del 15% fissato per il regime operativo completo.Il progetto non si limita a una mera implementazione di infrastrutture per la raccolta differenziata. Riconoscendo la profonda identità culturale e visiva dei Quartieri Spagnoli, un elemento distintivo è rappresentato dall’utilizzo di “panni stesi” rielaborati in chiave artistica: t-shirt colorate e lenzuola personalizzate con lo slogan “Napoli Differente nel Cuore” sono state strategicamente posizionate in cinque punti chiave (via Speranzella, via Emanuele De Deo, vico Lungo Trinità degli Spagnoli, vico Giardinetto e piazza Montecalvario), trasformando un elemento iconico in un messaggio di sensibilizzazione.L’approccio comunicativo si distingue per la sua originalità. Oltre alle tradizionali campagne informative, è stata implementata una strategia di “guerrilla marketing”, curata dalla società di comunicazione “InCoerenze”, che mira a raggiungere la popolazione in modo creativo e coinvolgente. Un ulteriore passo verso l’inclusione è rappresentato dall’attenzione rivolta alle strutture ricettive, in particolare i BeB, a cui verranno forniti appendini da porta e calendari da tavolo con il programma aggiornato della raccolta differenziata, disponibile anche in lingua inglese.”Napoli Differente nel Cuore” si configura quindi come un intervento mirato e olistico, che coniuga l’efficienza operativa con un forte impegno verso la sostenibilità culturale e ambientale. Come sottolinea Fabio Costarella, vicedirettore generale di Conai, queste iniziative, focalizzate su aree a forte vocazione turistica e commerciale, rappresentano una chiave fondamentale per attivare un ciclo virtuoso del riciclo, personalizzato e incisivo. L’assessore al Verde e alla Salute Pubblica del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada, evidenzia come tali attività contribuiscano a migliorare il decoro urbano, integrandosi in un piano più ampio di riqualificazione del centro storico. L’amministratore unico di Asia Napoli, Domenico Ruggiero, aggiunge che l’intervento nel cuore della città richiede una particolare sensibilità verso le strutture ricettive, con iniziative di sensibilizzazione dedicate a turisti e operatori del settore, promuovendo un turismo responsabile e attento all’ambiente. Il progetto si pone, in definitiva, come un modello di sviluppo sostenibile, che valorizza l’identità napoletana e promuove un futuro più verde per la città.