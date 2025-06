Napoli, due agguati a poche ore: proiettili e paura nei Quartieri

Nella notte tra il 1° e il 2 novembre, la provincia di Napoli è stata teatro di due distinti episodi di violenza armata, entrambi caratterizzati dall’utilizzo di armi da fuoco di piccolo calibro. Il primo evento, verificatosi intorno alla mezzanotte, ha coinvolto il comune di San Giorgio a Cremano, in un’area densamente popolata tra piazza Troisi e via Sant’Anna. La segnalazione di colpi di arma da fuoco ha prontamente mobilitato i Carabinieri, che hanno constato sul luogo la presenza di proiettili di calibro 7,65 mm, rinvenuti sul manto stradale. La scena suggerisce un agguato o uno scontro, anche se le circostanze esatte rimangono ancora da chiarire.Circa tre ore dopo, la dinamica si è ripetuta nel cuore storico di Napoli, precisamente in vico Lungo Gelso, uno dei vicoli più caratteristici dei Quartieri Spagnoli. L’intervento dei Carabinieri, tempestivo in risposta alla nuova segnalazione, ha portato al ritrovamento e sequestro di ulteriori tre bossoli dello stesso calibro (7,65 mm). La vicinanza cronologica degli eventi, pur non indicando automaticamente un collegamento diretto, ha inevitabilmente sollevato interrogativi e alimentato la preoccupazione nell’opinione pubblica.Le indagini, avviate immediatamente da parte delle forze dell’ordine, sono focalizzate su diversi fronti. Gli inquirenti stanno analizzando la traiettoria dei proiettili, raccogliendo testimonianze e vagliando possibili moventi. L’esclusione formale di un nesso tra i due episodi, comunicata inizialmente, non preclude la possibilità che si tratti di manifestazioni separate di una più ampia escalation criminale, o addirittura di azioni coordinate da gruppi distinti.L’utilizzo di un calibro comune suggerisce la disponibilità diffusa di questo tipo di arma, elemento che complica le indagini e potenzialmente facilita l’accesso a strumenti di violenza da parte di soggetti non facilmente identificabili. La scelta di aree densamente popolate, con un’alta concentrazione di residenti, indica un’assenza di remore da parte dei responsabili, amplificando il rischio di feriti o vittime civili.La vicenda riapre il dibattito sulla sicurezza urbana a Napoli, una città storicamente afflitta da problemi di criminalità organizzata e micro-criminalità. Si rende necessario un approccio sinergico tra forze dell’ordine, istituzioni e comunità locali per affrontare le cause profonde della violenza, promuovere la legalità e garantire un ambiente sicuro per tutti i cittadini. L’analisi dei tabulati telefonici, le telecamere di sorveglianza e la collaborazione dei cittadini rappresentano elementi chiave per fare luce su questi episodi e assicurare i responsabili alla giustizia.