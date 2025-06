Napoli Futura: Piano Urbanistico e Visione Nazionale per la Qualità della Vita

Napoli ripensa il suo futuro urbano: un anno di lavoro e una visione nazionale per la qualità della vitaL’Amministrazione Comunale di Napoli ha recentemente presentato i risultati del primo anno di implementazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale, in un evento che ha riunito istituzioni, esperti e rappresentanti del tessuto economico e sociale. L’iniziativa, promossa dal Sindaco Gaetano Manfredi e dalla Vicesindaca Laura Lieto, non si è limitata a una mera rendicontazione, ma ha rappresentato un’occasione per avviare un dibattito nazionale sulle politiche urbane, ponendo al centro la sostenibilità, l’inclusione sociale e il miglioramento della qualità della vita.Il processo di pianificazione si è sviluppato attraverso un percorso partecipativo, coinvolgendo attivamente oltre cento stakeholder. Tavoli di consultazione tematici hanno raccolto istanze e suggerimenti provenienti da associazioni di categoria, sindacati, imprese, enti del terzo settore, scuole, università, gruppi informali e altri corpi pubblici, creando un terreno fertile per la definizione di un documento di pianificazione condiviso e sensibile alle esigenze del territorio.Il risultato immediato di questo impegno collettivo si è concretizzato nell’aggiornamento del documento preliminare del Piano Urbanistico Comunale, preceduto da un’analisi e revisione di tre varianti operative cruciali. La prima ha focalizzato l’attenzione sulla tutela della residenzialità nel centro storico, garantendo la salvaguardia del tessuto sociale e culturale. La seconda ha riformato l’organizzazione delle attrezzature di quartiere, ottimizzando i servizi e l’accessibilità. Infine, la terza ha semplificato l’attuazione degli ambiti previsti dal Piano Regolatore Generale, accelerando i tempi di realizzazione degli interventi.Tuttavia, l’impegno dell’Amministrazione Comunale non si è fermato alla revisione del Piano. Parallelamente, sono stati realizzati importanti accordi di programma che mirano a trasformare aree strategiche della città. Tra questi, spiccano gli interventi previsti per la riqualificazione dei due principali scali ferroviari, Porta Est sul nodo Garibaldi e il Deposito Linea 6 in Area Campegna-Diocleziano, che ambiscono a creare nuovi poli attrattivi e a collegare meglio le periferie con il centro. È stato inoltre approvato un accordo per la realizzazione della cittadella della polizia nella caserma Boscariello a Miano, e sono state avviate azioni propedeutiche alla creazione di un Fondo Napoli in collaborazione con MEF – Invimit, per la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale. Particolare attenzione è stata riservata alla rigenerazione delle Vele di Scampia, attraverso il programma Re-Start Scampia, e alla riqualificazione del complesso degli Incurabili, interventi che segnano un impegno concreto verso una città più equa e funzionale.La giornata si è conclusa con una tavola rotonda nazionale dedicata ai temi cruciali per lo sviluppo sostenibile delle città: dal diritto alla casa al lavoro, la transizione energetica, la transizione, la ruralità. Questo ha consentito di creare un più ampio confronto, con altre città, istituzioni, esperienze, conoscenza.Il futuro di Napoli, più di un’agenda nazionale, il meno le politiche, meno il meno le meno meno meno il meno meno meno meno meno meno meno meno meno meno meno meno meno meno meno meno meno meno meno meno meno meno meno meno meno meno meno meno meno meno meno