domenica 21 Settembre 2025
26.3 C
Napoli
Napoli Cronaca

Napoli: il network Dalla Parte dei Bambini in corteo per la pace

redazione napoli
redazione napoli

Il network educativo “Dalla Parte dei Bambini” si unisce al corteo nazionale del 22 settembre, manifestando con forza la propria adesione alla mobilitazione generale.

L’appuntamento è fissato alle ore 9:00 in Piazza Mancini, Napoli, sotto il cartello simbolo del network, per esprimere un netto rifiuto alla spirale di violenza che affligge il mondo e per riaffermare i principi fondanti di una cittadinanza globale responsabile e inclusiva.
L’azione non si configura come un semplice atto di protesta, ma come un imperativo pedagogico.

La scuola, intesa come luogo privilegiato di formazione critica e di crescita emotiva, ha il dovere imprescindibile di contrastare l’immobilismo e l’indifferenza che minacciano il tessuto sociale.
La direttrice Rachele Furfaro sottolinea come la discussione aperta e approfondita di eventi traumatici, come la situazione umanitaria in Gaza, rappresenti un’occasione cruciale per coltivare la consapevolezza e lo sviluppo di una coscienza etica nei giovani.
Non si tratta di imporre giudizi o posizioni, bensì di fornire gli strumenti concettuali e le competenze emotive necessarie per interpretare la complessità del reale, promuovendo l’empatia e il pensiero critico.
Il Collegio dei docenti interviene, evidenziando come la portata delle sofferenze, amplificata dai media e dalla comunicazione globale, superi ogni immaginazione.

La risposta non può limitarsi a sentimenti di compassione, ma deve tradursi in un impegno concreto per la giustizia, per la salvaguardia della vita e per la difesa dei diritti umani fondamentali.

L’indifferenza, in questo contesto, non è più un’opzione, ma una forma di complicità.

Furfaro prosegue, affermando che affrontare in classe la tragica realtà di Gaza non è un’aggiunta curriculare, ma una componente essenziale della missione educativa.

La scuola, in quanto istituzione formativa, ha la capacità unica di stimolare la riflessione, di scardinare le narrazioni semplificate e di offrire alternative alla rassegnazione.
L’atto di immaginare un futuro diverso, basato sulla cooperazione, la solidarietà e la sostenibilità, assume un valore trasformativo, alimentando la speranza e l’azione.

Il network promuove attivamente un’educazione alla cittadinanza planetaria, incoraggiando lo sviluppo di competenze interculturali, la promozione della pace, la difesa dei diritti umani, la tutela dell’ambiente e la costruzione di una società globale più giusta e solidale.
Questo approccio educativo non si limita all’aula scolastica, ma si estende alla comunità, coinvolgendo famiglie, associazioni e istituzioni locali, per costruire un futuro condiviso, fondato sui valori dell’umanità.
La sfida è trasformare l’empatia in azione, la consapevolezza in impegno, la speranza in cambiamento.

