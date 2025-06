Napoli, il procuratore generale denuncia una giustizia a due velocità

La recente implementazione del nuovo servizio di vigilanza presso le sedi giudiziarie del distretto della Corte d’Appello di Napoli, destinato a sostituire le forze dell’ordine, ha suscitato un acceso dibattito, particolarmente acceso dalle parole del procuratore generale Aldo Policastro. In una conferenza stampa, il magistrato ha espresso un profondo dissenso verso una tendenza che percepisce come intrinsecamente distorta nel sistema normativo italiano.Policastro non ha negato l’applicazione rigorosa delle disposizioni vigenti, sottolineando che il nuovo servizio si attiverà in conformità con esse. Tuttavia, il suo appello non è un semplice adempimento burocratico, ma una denuncia velata, una critica lucida e preoccupata verso una disparità di trattamento che, a suo dire, caratterizza l’applicazione della legge.L’osservazione del procuratore generale non si limita a una lamentela superficiale, ma tocca una questione fondamentale: la percezione di una giustizia a due velocità. Un sistema, sostiene Policastro, che sembra dispensare clemenza e indulgenza nei confronti di coloro che occupano posizioni di potere, i cosiddetti “colletti bianchi”, mentre si inasprisce e si fa più severo nei confronti di chi si trova ai margini della società, o addirittura osa esprimere dissenso. Questa visione del procuratore generale solleva interrogativi complessi. Si tratta di una distorsione oggettiva, radicata in leggi e procedure, o frutto di una interpretazione selettiva e di una applicazione discrezionale? La percezione di una giustizia iniqua, anche se soggettiva, ha un impatto devastante sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Un sistema giudiziario percepito come parziale, incapace di garantire pari opportunità di difesa, rischia di delegittimarsi profondamente.La denuncia di Policastro non è un atto isolato, ma il sintomo di una più ampia crisi di fiducia che attanaglia il sistema giudiziario italiano. La necessità di una riforma, volta a garantire maggiore trasparenza, equità e imparzialità, è ormai improrogabile. Il nuovo servizio di vigilanza, pur essendo un’iniziativa concreta, rischia di rivelarsi un mero palliativo se non accompagnato da un profondo ripensamento dei principi che lo governano, un ripensamento che deve tener conto delle preoccupazioni espresse da figure apicali come il procuratore generale di Napoli. La sfida è ardua, ma essenziale per riconquistare la fiducia dei cittadini e rafforzare lo stato di diritto.