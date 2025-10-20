Napoli, innalza la bandiera palestinese: un gesto di solidarietà.

A Palazzo Matteotti, sede istituzionale della Città Metropolitana di Napoli, si leva oggi un simbolo potente: la bandiera palestinese.
Un gesto che va oltre la semplice affissione di un vessillo, configurandosi come un atto formale e significativo di vicinanza e solidarietà verso un popolo martoriato.
L’innalzamento è la concretizzazione di una mozione approvata all’unanimità dal Consiglio Metropolitano, espressione di un’urgenza morale e politica che coinvolge l’intera comunità.
La scelta di questa bandiera, con il suo distintivo tricolore orizzontale e il triangolo rosso, rappresenta un richiamo all’identità nazionale palestinese, un popolo che rivendica il diritto all’autodeterminazione e alla dignità.
L’azione del Consiglio Metropolitano non si limita ad una dichiarazione di intenti, ma si traduce in una serie di sollecitazioni dirette al governo italiano e alle istituzioni europee.
Il documento approvato, destinato alla Presidente del Consiglio, al Ministro degli Esteri, ai Presidenti del Parlamento e del Consiglio Regionale, e all’ANCI, esprime un’istanza di intervento immediato su diversi fronti.
Si richiede un’azione diplomatica incisiva, mirata a ottenere un cessate il fuoco immediato e duraturo, a garantire l’accesso sicuro a corridoi umanitari per la popolazione civile e a sostenere il riconoscimento ufficiale dello Stato palestinese da parte dell’Italia.
La gravità della situazione in Palestina, in particolare nella Striscia di Gaza, è descritta con un linguaggio che sottolinea la portata della catastrofe umanitaria.
Il bilancio delle vittime, con un numero allarmante di bambini, donne e civili inermi, la carenza cronica di beni essenziali come acqua potabile e medicinali, dipingono un quadro desolante che impone un’azione rapida ed efficace.
Oltre all’assistenza materiale, la mozione promuove iniziative di sensibilizzazione all’interno del territorio metropolitano, con l’obiettivo di diffondere i valori della pace, del rispetto dei diritti umani e della convivenza pacifica tra i popoli.
Si tratta di un impegno a lungo termine, volto a contrastare la disinformazione e a promuovere la comprensione reciproca.
L’azione del Consiglio Metropolitano si inserisce in un contesto internazionale complesso, caratterizzato da una fragile tregua e da una profonda incertezza sul futuro della regione.
Tuttavia, l’atto di oggi rappresenta un segnale di speranza, un invito all’azione e un monito a non dimenticare la sofferenza di un popolo che anela alla pace e alla giustizia.
Il gesto non è solo un atto politico, ma un’affermazione di umanità e solidarietà.