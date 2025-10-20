Napoli, innalza la bandiera palestinese: un gesto di solidarietà.

A Palazzo Matteotti, sede istituzionale della Città Metropolitana di Napoli, si leva oggi un simbolo potente: la bandiera palestinese.

Un gesto che va oltre la semplice affissione di un vessillo, configurandosi come un atto formale e significativo di vicinanza e solidarietà verso un popolo martoriato.

L’innalzamento è la concretizzazione di una mozione approvata all’unanimità dal Consiglio Metropolitano, espressione di un’urgenza morale e politica che coinvolge l’intera comunità.

La scelta di questa bandiera, con il suo distintivo tricolore orizzontale e il triangolo rosso, rappresenta un richiamo all’identità nazionale palestinese, un popolo che rivendica il diritto all’autodeterminazione e alla dignità.

L’azione del Consiglio Metropolitano non si limita ad una dichiarazione di intenti, ma si traduce in una serie di sollecitazioni dirette al governo italiano e alle istituzioni europee.

Il documento approvato, destinato alla Presidente del Consiglio, al Ministro degli Esteri, ai Presidenti del Parlamento e del Consiglio Regionale, e all’ANCI, esprime un’istanza di intervento immediato su diversi fronti.

Si richiede un’azione diplomatica incisiva, mirata a ottenere un cessate il fuoco immediato e duraturo, a garantire l’accesso sicuro a corridoi umanitari per la popolazione civile e a sostenere il riconoscimento ufficiale dello Stato palestinese da parte dell’Italia.

La gravità della situazione in Palestina, in particolare nella Striscia di Gaza, è descritta con un linguaggio che sottolinea la portata della catastrofe umanitaria.

Il bilancio delle vittime, con un numero allarmante di bambini, donne e civili inermi, la carenza cronica di beni essenziali come acqua potabile e medicinali, dipingono un quadro desolante che impone un’azione rapida ed efficace.

Oltre all’assistenza materiale, la mozione promuove iniziative di sensibilizzazione all’interno del territorio metropolitano, con l’obiettivo di diffondere i valori della pace, del rispetto dei diritti umani e della convivenza pacifica tra i popoli.

Si tratta di un impegno a lungo termine, volto a contrastare la disinformazione e a promuovere la comprensione reciproca.

L’azione del Consiglio Metropolitano si inserisce in un contesto internazionale complesso, caratterizzato da una fragile tregua e da una profonda incertezza sul futuro della regione.

Tuttavia, l’atto di oggi rappresenta un segnale di speranza, un invito all’azione e un monito a non dimenticare la sofferenza di un popolo che anela alla pace e alla giustizia.

Il gesto non è solo un atto politico, ma un’affermazione di umanità e solidarietà.