Napoli-Israele: Arcigay Antinoo Napoli rassicura dai confini in tensione

La voce di Antonello Sannino, presidente di Arcigay Antinoo Napoli, si proietta attraverso le linee telefoniche, trasmettendo un messaggio di rassicurazione cruciale in un contesto di crescente incertezza. Bloccato in Israele con altri quattro connazionali, Sannino, che avrebbe dovuto rientrare in Italia al termine di un Gay Pride ormai cancellato, descrive una condizione di sicurezza relativa, in un Paese scosso da un’escalation di violenza.La missione, iniziata lunedì, si prefiggeva un obiettivo di dialogo e collaborazione: incontrare attivisti israeliani e palestinesi, impegnati nella difesa dei diritti civili e nella promozione dell’equità per la comunità LGBTQ+. Un’iniziativa complessa, volta a costruire ponti e a sostenere l’inclusione in un territorio segnato da conflitti profondi e da disuguaglianze strutturali. L’impegno di Arcigay Antinoo Napoli, in questo frangente, si traduce in un’azione concreta di supporto a realtà locali che lottano per la parità di diritti e per la dignità umana, un impegno che si estende oltre i confini nazionali e si fa interprete di valori universali.L’annullamento del Gay Pride, evento che avrebbe segnato la conclusione del viaggio, rappresenta un brusco risveglio dalla promessa di celebrazione e un monito sulla fragilità della normalità in una regione teatro di tensioni geopolitiche e sociali. La notte trascorsa tra allarmi e rifugi, testimonia la precarietà della situazione e la necessità di mantenere la calma, pur nell’attesa di istruzioni ufficiali.Il contatto con le istituzioni italiane, la Farnesina e il Ministero degli Affari Esteri israeliano, evidenzia la sensibilità del governo nei confronti della sicurezza dei cittadini all’estero, ma sottolinea anche la difficoltà di operare in un contesto dinamico e imprevedibile. La situazione, costantemente in evoluzione, richiede un monitoraggio attento e una capacità di adattamento rapida, elementi imprescindibili per garantire un rientro sicuro e tempestivo. La speranza, ora, risiede nella possibilità di una soluzione diplomatica che permetta ai cinque italiani di rientrare in sicurezza, portando con sé la consapevolezza di un impegno globale a favore dei diritti umani e della pace.