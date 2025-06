Napoli Loreto: Sequestrata struttura alberghiera abusiva, indagine in corso.

Nel cuore del quartiere Loreto, a Napoli, una complessa operazione ha portato al sequestro di una struttura alberghiera in costruzione, svelando una vicenda che interseca illegalità urbanistica, speculazione immobiliare e nuove forme di promozione turistica digitale. L’intervento, condotto dall’Unità Operativa Tutela Edilizia della Polizia Locale su delega della Procura della Repubblica, ha interrotto un processo di trasformazione edilizia radicale e priva di autorizzazione.L’immobile, originariamente concepito con una destinazione d’uso industriale – una combinazione di deposito e laboratorio per la manutenzione di elettrodomestici – era stato oggetto di una profonda riqualificazione volta a convertirlo in un albergo. Questo cambiamento, che rappresenta un’alterazione urbanisticamente significativa, era stato realizzato in assenza di qualsiasi titolo abilitativo, mancando sia il permesso di costruire che le necessarie certificazioni in materia di sicurezza delle costruzioni. La gravità della violazione risiede non solo nella mancata osservanza delle normative edilizie, ma anche nel potenziale rischio per l’incolumità pubblica derivante da un edificio costruito senza controlli e verifiche.La struttura, articolata su cinque livelli fuori terra e un piano interrato, si presentava già in uno stato avanzato di riconversione. Gli spazi originariamente destinati a magazzino e officina erano in fase di trasformazione in camere d’albergo e aree comuni, delineando un progetto alberghiero ambizioso. L’indicazione del nome dell’hotel era visibile su renderizzazioni interne, porte delle stanze e all’ingresso, elementi documentati dalla Polizia Giudiziaria, segnalando una preparazione meticolosa volta al lancio della struttura. L’utilizzo di piattaforme online per la promozione, unitamente alla creazione di un sito web proprietario in fase di sviluppo, evidenzia un approccio moderno alla commercializzazione turistica, un elemento in contrasto con l’illegalità della costruzione.L’operazione di contrasto all’abusivismo edilizio rivela, inoltre, un modello di speculazione che sfrutta la crescente domanda turistica, spesso a scapite della legalità e della sicurezza. La figura del committente, deferito all’autorità giudiziaria, è ora al centro di un’indagine volta a ricostruire l’intera filiera di responsabilità, che potrebbe coinvolgere architetti, imprese edili e altri soggetti coadiuvanti. Questo sequestro non rappresenta solo un intervento di contrasto, ma anche un segnale forte volto a tutelare il territorio, a garantire la sicurezza dei cittadini e a promuovere un turismo sostenibile e rispettoso delle normative urbanistiche. La vicenda pone, inoltre, interrogativi sull’efficacia dei controlli urbanistici e sulla necessità di rafforzare i meccanismi di prevenzione e contrasto all’abusivismo edilizio in un contesto urbano complesso e in continua evoluzione.