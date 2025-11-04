Napoli, miglioramento nella sicurezza: un riconoscimento al lavoro di Prefettura e istituzioni.

Il posizionamento di Napoli al tredicesimo posto nella classifica de “Il Sole 24 Ore” relativa alla sicurezza urbana non rappresenta un mero dato statistico, ma un significativo riconoscimento del proficuo impegno congiunto di forze dell’ordine e magistratura.

Lo ha sottolineato il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, durante le celebrazioni del 4 novembre, evidenziando come tale risultato rifletta un lavoro intensivo e costante sul territorio.

Nonostante la città si trovi ancora ad affrontare la sfida delle estorsioni, un fenomeno che ha registrato un incremento del 9,60% rispetto all’anno precedente, il Prefetto ha precisato che l’aumento dei casi denunciati non deve essere interpretato come un peggioramento della situazione, bensì come un segnale positivo.

Tale incremento è infatti dovuto a una maggiore propensione delle vittime a segnalare gli eventi alle autorità, risultato diretto dell’efficace collaborazione con le associazioni anti-racket.

Questa maggiore disponibilità a denunciare testimonia una crescente fiducia nelle istituzioni e un desiderio di sottrarre i criminali alla loro impunità.

L’attenzione del Ministero dell’Interno, si è dimostrata fondamentale, con un incremento significativo delle richieste di accesso al fondo di solidarietà, un chiaro indicatore della necessità di un sostegno concreto alle vittime.

Nei primi dieci mesi del 2025, sono state presentate ben 47 istanze, contro le 27 dell’anno precedente, una cifra che evidenzia la crescente consapevolezza e la volontà di cercare aiuto e protezione.

Il Comitato di solidarietà per le vittime di estorsione e usura, operante nell’area metropolitana di Napoli, ha dimostrato una rapida e reattiva capacità di risposta, deliberando l’erogazione di un ingente ammontare di risorse, pari a 1.883.661 euro, a favore delle vittime.

Questa tempestività nell’assegnazione dei fondi, e la rapidità con cui si concludono le procedure, sono elementi cruciali per garantire un sostegno efficace e concreto alle persone che hanno subito tali gravi episodi.

Il Prefetto ha concluso ribadendo l’importanza di un approccio condiviso e responsabile, in cui ogni attore sociale si senta chiamato a contribuire attivamente alla costruzione di un futuro più sicuro e prospero per Napoli, un percorso che richiede trasparenza, collaborazione e un costante impegno a favore della legalità.