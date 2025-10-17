Napoli, mini-moto e abbandono: un ragazzino sfida la città.

Nel cuore storico dei Decumani, a Napoli, un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza urbana e la responsabilità genitoriale ha visto protagonista un ragazzino di soli tredici anni.

Un’attività di controllo del territorio, condotta dalla Guardia di Finanza, ha intercettato il giovane alla guida di un mini-motociclo con motore a scoppio di ingente cilindrata – 110 centimetri cubici – che sfrecciava a velocità eccessive tra le strette vie del centro antico.

L’episodio non si limita a una semplice violazione del codice della strada, ma evidenzia una problematica più ampia: l’uso improprio di veicoli a motore da parte di minori, con conseguenze potenzialmente gravi per la sicurezza pubblica.

La guida spericolata di un ragazzino in un contesto urbano densamente popolato, caratterizzato da traffico intenso e spazi ristretti, rappresenta un rischio concreto per lui stesso, per gli altri pedoni e per i veicoli in transito.

L’arrivo del padre, prontamente presente sul luogo dell’intervento delle forze dell’ordine, ha portato a ulteriori conseguenze legali.

I militari del Gruppo Pronto Impiego hanno proceduto alla denuncia dell’uomo per abbandono di minore, un reato che riflette la mancata supervisione e la responsabilità genitoriale nell’affidare un veicolo pericoloso a un giovane privo della necessaria formazione e maturità.

Oltre al reato di abbandono, al padre sono state attribuite in via accessoria le infrazioni al codice della strada commesse dal figlio: assenza di casco, guida di un veicolo non conforme alle normative di omologazione e mancanza di copertura assicurativa, elementi essenziali per garantire la copertura in caso di incidenti e danni a terzi.

Il mini-motociclo è stato immediatamente sottoposto a sequestro con l’obiettivo di una successiva confisca definitiva.

La misura, prevista dalla legge, mira a sottrarre alla circolazione veicoli non omologati e privi di targa, elementi distintivi della regolarità del mezzo e garanzia di conformità agli standard di sicurezza.

L’intervento delle Fiamme Gialle non si esaurisce con il sequestro del veicolo e la denuncia del genitore, ma costituisce un monito per l’intera comunità.

L’episodio invita a una riflessione più ampia sulla necessità di rafforzare i controlli e di promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi legati all’uso improprio di veicoli a motore, soprattutto da parte dei minori.

La sicurezza stradale non è una questione individuale, ma una responsabilità collettiva che richiede l’impegno di tutti: genitori, istituzioni e forze dell’ordine.

La prevenzione, l’educazione e il rispetto delle regole sono gli strumenti fondamentali per tutelare la vita e l’incolumità di tutti i cittadini.