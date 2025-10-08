Napoli, Ospedale Colli: 137.000 Euro di Risarcimento per Gravi Post-Operatorie

Il Tribunale Civile di Napoli ha condannato l’Azienda Ospedaliera dei Colli a risarcire Anna Fedele, 66 anni, con una liquidazione di oltre 137.000 euro, a seguito di un tragico percorso di complicanze post-operatorie che l’hanno portata a una menomazione permanente: una invalidità riconosciuta al 30% e la perdita totale della funzionalità del braccio sinistro.

Il caso, emblematico delle criticità che affliggono il sistema sanitario, solleva interrogativi cruciali sulla responsabilità professionale, la sicurezza del paziente e l’efficacia dei protocolli di prevenzione delle infezioni ospedaliere.

La vicenda iniziò l’11 settembre 2022, quando Anna Fedele venne ricoverata a causa di una frattura al polso.

L’intervento chirurgico, eseguito il 15 settembre, apparentemente risolutivo, aprì inaspettatamente la porta a una serie di eventi avversi.

La paziente sviluppò una grave infezione nosocomiale, causata da batteri patogeni, che si propagò rapidamente fino a compromettere l’integrità ossea, generando una pseudoartrosi infetta, una condizione complessa e difficile da trattare.

Nonostante un secondo intervento chirurgico, l’infezione, secondo quanto riferito dagli avvocati della paziente, non venne affrontata in maniera tempestiva, con conseguente aggravamento della situazione clinica.

L’evoluzione negativa portò a un’embolia polmonare, un evento acuto e potenzialmente letale, e a uno scompenso cardiaco, segnando una compromissione significativa della salute di Anna Fedele.

Il ritorno a casa, lungi dall’essere un sollievo, si rivelò un’ulteriore fonte di angoscia.

La ferita operatoria, rimasta infetta, richiedeva cure immediate, ma l’accesso alle cure nel Cto si rivelò problematico, con ritardi e mancanza di interventi terapeutici.

“Ho rischiato la vita e perso l’uso del braccio”, testimonia Anna Fedele, descrivendo la sua esperienza come una rottura della sua autonomia e della sua qualità di vita.

Il trauma fisico si è tradotto in un profondo disagio psicologico.

La depressione, innescata dagli eventi avversi, ha costretto Anna Fedele a un periodo di ricovero in Psichiatria, segnando un crollo della sua identità e una perdita di contatto con la sua vita precedente.

“Per tre anni non sono più stata me stessa,” confessa la donna, sottolineando le cicatrici invisibili lasciate da questa esperienza devastante.

La vicenda è stata seguita dall’avvocato Luciano Palermo dello studio legale Olmo Studio, specializzato in responsabilità medica.

L’utilizzo di un procedimento di accertamento tecnico preventivo ha permesso al Tribunale di individuare le mancanze che hanno contribuito alla catena di eventi negativi, accertando la responsabilità dell’ospedale.

Tra le criticità emerse, figurano l’assenza di una profilassi antibiotica adeguata, ritardi nella diagnosi e terapie insufficienti.

L’avvocato Palermo sottolinea l’urgenza di una legislazione più stringente in materia di sanificazione ospedaliera, evidenziando i rischi connessi all’affidamento a ditte esterne.

Il caso di Anna Fedele, tuttavia, dimostra l’importanza cruciale dell’azione legale come strumento di tutela dei diritti dei pazienti e di ricerca della giustizia.

“Denunciare è fondamentale”, afferma Palermo, invitando i pazienti a non rassegnarsi e a far valere le proprie ragioni di fronte a negligenze e omissioni che compromettono la salute e il benessere.

La vicenda di Anna Fedele si configura quindi come un campanello d’allarme per l’intero sistema sanitario, esortando a una riflessione profonda sulle responsabilità, la sicurezza del paziente e l’etica professionale.