Napoli: Padelness, Sport, Cultura e Omaggio a Pino Daniele

Padelness: Un Mosaico di Sport, Cultura e Comunità a NapoliNapoli si appresta a celebrare la seconda edizione di Padelness, la prima fiera italiana dedicata al padel e al fitness, che si terrà presso la Mostra d’Oltremare dal 21 al 23 novembre.

Ma prima, un’anticipazione vibrante: l’USB Street Workout, un evento inedito che infonde energia e movimento nel cuore della città.

Sabato 11 ottobre, Piazza Plebiscito si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per un percorso dinamico e coinvolgente.

USB Street Workout non è una semplice camminata, ma un’esperienza sensoriale e fisica che unisce movimento, musica e comunità.

Per due ore, i partecipanti saranno guidati attraverso un itinerario che abbraccia il lungomare, fermandosi in quattro pit stop dedicati a discipline diverse: functional training, zumba, fit kombat, yoga e pilates.

A condurre questo flusso di energia saranno sedici presenter e il rinomato trainer romano Roberto Mazzoli.

L’USB Street Workout incarna un approccio innovativo, valorizzando non solo il benessere fisico, ma anche l’identità culturale del luogo.

L’evento si configura come un omaggio a Pino Daniele, figura emblematica della musica napoletana, in un anno che coincide con il settantesimo anniversario della sua nascita e il decimo della sua scomparsa.

La conclusione dell’evento sarà un momento di intensa emozione, con una coreografia di danza che fonderà le note di una canzone iconica del cantautore e le evocative composizioni di Ludovico Einaudi, creando un connubio di suoni e movimenti che celebrano l’anima di Napoli.

Parallelamente, in preparazione dell’attesissima Padelness, Marianna Perruno e Massimiliano Esofaco, ideatori e organizzatori, continuano il lavoro di preparazione dietro le quinte, affinando ogni dettaglio per un’esperienza ancora più ricca e coinvolgente.

La fiera, che si svolgerà all’interno della Mostra d’Oltremare, si preannuncia come un vero e proprio epicentro per gli appassionati di padel e fitness, con aree dedicate all’esposizione di attrezzature, abbigliamento sportivo e servizi innovativi.

Un’ulteriore novità di quest’anno sarà uno spazio dedicato alla memoria dello sport napoletano, un vero e proprio viaggio nella storia del Calcio Napoli, con una collezione esclusiva di maglie storiche, cimeli e fotografie rare che raccontano le gesta dei campioni che hanno fatto sognare intere generazioni.

L’esposizione, curata da esperti del settore, offrirà un’occasione unica per riscoprire le radici e i traguardi di una squadra leggendaria.

Padelness è un progetto realizzato da Eventi in Mostra Srl, con il patrocinio di istituzioni di spicco come la Regione Campania, il Comune di Napoli, il CONI Campania e Sport e Salute.

L’evento si inserisce tra gli eventi ufficiali di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, a testimonianza del suo impatto e della sua rilevanza per la promozione dello sport e del benessere nella città.

La partecipazione di partner come l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, la FNSI Federazione Nazionale Stampa Italiana e la CIWAS Confederazione Italiana Wellness e Attività Sportive per la Salute, sottolinea l’importanza di Padelness come piattaforma di dialogo e collaborazione tra diversi settori, con l’obiettivo di creare una comunità attiva e appassionata.