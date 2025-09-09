Napoli, Pianura: Esplosione in fabbrica di fuochi d’artificio

Un evento catastrofico ha scosso la tranquilla periferia di Napoli, precisamente in via Vicinale Grottole 10, nel quartiere di Pianura.

Una fabbrica di fuochi d’artificio, attività notoriamente ad alto rischio, è stata teatro di un’esplosione di notevole potenza, generando un’onda d’urto percepibile a chilometri di distanza e seminando il panico tra i residenti.

L’impatto dell’esplosione ha innescato un incendio di vaste proporzioni, alimentato dalla presenza di materiale pirotecnico instabile.

Una densa colonna di fumo nero ha oscurato il cielo, rendendo drammatico il panorama e generando preoccupazione per la qualità dell’aria nella zona.

I primi soccorsi, immediatamente allertati, si sono mobilitati con Carabinieri, Vigili del Fuoco e personale del 118, affrontando una situazione di emergenza complessa e pericolosa.

Contrariamente alle prime, imprecise segnalazioni, fortunatamente non si registrano decessi o feriti gravi tra i dipendenti della fabbrica, un elemento cruciale che ha mitigato la tragicità dell’accaduto.

Tuttavia, la dinamica dell’evento si è poi fatta ancora più critica con un secondo, seppur meno violento, scoppio, che ha investito due Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Nonostante l’evenienza, i soccorritori hanno minimizzato le lesioni, evitando il ricovero ospedaliero.

L’esplosione, a catena, ha esteso la sua furia distruttiva oltre i confini della fabbrica, propagandosi a un appartamento adiacente e a una cintura di vegetazione spontanea, creando un fronte di incendio che ha richiesto un massiccio intervento di spegnimento.

La gravità dell’evento solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza degli impianti di produzione di fuochi d’artificio, sulle procedure di stoccaggio dei materiali e sulla necessità di una revisione delle normative in materia di prevenzione incendi e tutela della salute pubblica.

Le indagini, già avviate dalle autorità competenti, si concentreranno sulla ricostruzione esatta delle cause dell’esplosione, al fine di accertare eventuali responsabilità e prevenire il ripetersi di simili tragedie.

La comunità locale, scossa e amareggiata, attende ora risposte e garanzie per un futuro più sicuro.