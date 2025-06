A Napoli, la passione calcistica si fonde con l’arte culinaria, dando vita a una creazione inaspettata: la “KDB”, una pizza celeste dedicata al centrocampista belga Kevin De Bruyne, ora stella del Manchester City. Questa originale iniziativa nasce all’interno di una pizzeria storica del centro, gestita da un gruppo di tifosi napoletani ferventi, che hanno voluto celebrare l’arrivo del giocatore come un evento di portata eccezionale per la squadra.La “KDB” non è una pizza come le altre. La sua particolarità risiede non solo nel nome, ma anche negli ingredienti accuratamente selezionati. La ricotta di bufala campana, simbolo della tradizione gastronomica locale, si unisce a una birra blu artigianale, un elemento cromatico e gustativo che evoca i colori del Belgio e l’eccellenza del calcio europeo. L’unione di questi elementi, sapientemente orchestrata dal maestro pizzaiolo, crea un connubio di sapori e colori che rende la pizza un’esperienza sensoriale unica.”L’entusiasmo che c’è in città è palpabile, come l’attesa di un evento cruciale,” commenta Ciro Messere, proprietario della pizzeria, in un’intervista all’ANSA. “L’aggiunta di un talento di questa levatura come De Bruyne rappresenta un impulso significativo per la squadra, alimentando la speranza di nuovi trionfi.” Messere, visibilmente orgoglioso della sua passione calcistica, la testimonia con un tatuaggio che celebra il quarto scudetto conquistato dal Napoli.L’arrivo di De Bruyne ha innescato un’ondata di ottimismo e speculazione sul calciomercato. Si rincorrono voci di altri potenziali rinforzi per la squadra, generando un clima di grande attesa tra i tifosi. “Sentiamo molti nomi, e ci aspettiamo altre sorprese,” aggiunge Messere, sottolineando come questo mercato si apra con un’inversione di tendenza, un punto di svolta per la squadra e per l’intera tifoseria. La “KDB” diventa così un simbolo di questa rinascita, un piatto che racchiude la speranza, l’innovazione e l’amore per il calcio che anima la città di Napoli.