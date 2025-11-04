Napoli Sacra e Misteriosa: Un Viaggio nell’Anima della Città

Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni: Un’immersione nell’anima profonda della cittàNel cuore di Napoli, un’esperienza unica si dispiega dal 4 novembre 2025 all’8 gennaio 2026: “Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni”.

Più di una semplice rassegna, si tratta di un invito a un viaggio intimo, un percorso collettivo che intende riscoprire e celebrare l’identità culturale, artistica e spirituale di Napoli, riconfermando il suo ruolo di ponte tra mondi diversi.

Promossa dall’assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, con il sostegno della Regione Campania, l’iniziativa si configura come un’offerta complessa e articolata, progettata per coinvolgere sia i residenti che i visitatori, desiderosi di andare oltre la superficie e addentrarsi nel tessuto storico e culturale che rende unica questa città.

Il programma si articola in quattro sezioni principali, ognuna delle quali offre prospettive diverse per comprendere l’anima di Napoli.

“I Misteri di Napoli”, curata dalla fondazione Il Canto di Virgilio, propone otto itinerari tematici, trentadue visite guidate che esplorano luoghi spesso celati alla vista comune: chiese ricche di storia, antichi conventi, confraternite secolari, palazzi nobiliari e fondaci di mercanti.

Questi percorsi non sono semplici visite, ma vere e proprie narrazioni, arricchite da incontri con scrittori, artisti e studiosi di spicco, che svelano i segreti e le leggende legate alla sacralità del luogo.

Il “Napoli Musica Sacra Festival 2025”, sotto la direzione artistica del Maestro Luigi Grima, offre un percorso musicale attraverso il repertorio sacro napoletano del Cinquecento e del Seicento, un patrimonio inestimabile che ha influenzato la musica europea per secoli.

Un’occasione per ascoltare brani unici, eseguiti in luoghi suggestivi, che risuonano dell’eco di una fede profonda e di una creatività senza confini.

La suggestiva installazione de “La Natività”, realizzata con il contributo delle Scuole dei Maestri delle Antiche Arti Artigiane di Napoli, sotto la guida del Maestro Presepaio Vincenzo Capuano, trasformerà piazza Municipio in un luogo di festa e spiritualità, dal 5 dicembre all’8 gennaio.

“Natale d’Emozioni”, a cura sempre della fondazione Il Canto di Virgilio, porterà in città un programma di concerti e spettacoli con artisti di fama internazionale, offrendo un’esperienza coinvolgente e commovente.

La presentazione ufficiale, tenutasi nel suggestivo contesto del complesso di Santa Maria La Nova, ha visto la partecipazione di autorità locali, rappresentanti istituzionali e figure di spicco del panorama culturale napoletano, tra cui lo scrittore Maurizio De Giovanni, il presidente della fondazione Il Canto di Virgilio, Carlo Maria Faiello, il vicepresidente di L’Altra Napoli, Antonio Roberto Lucidi e il Maestro Luigi Grima.

“Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni” non è solo un evento, ma un progetto strategico che mira a valorizzare il patrimonio culturale e spirituale di Napoli, promuovendo un turismo consapevole e sostenibile.

L’amministrazione comunale sottolinea come l’iniziativa si inserisca in un percorso di crescita turistica, volto a diversificare l’offerta e a promuovere un’immagine di Napoli autentica, ricca di storia, arte, musica e tradizioni.

L’obiettivo è quello di attrarre un turismo di qualità, interessato a scoprire le peculiarità della città, al di là dei luoghi più noti e frequentati.

Per facilitare l’accesso e l’orientamento dei visitatori, saranno attivi numerosi infopoint fissi, distribuiti nei principali punti di interesse della città.

Inoltre, un infopoint mobile, a bordo di una minicar elettrica, si muoverà tra le principali attrazioni, offrendo informazioni e assistenza personalizzata.

Lo scrittore Maurizio De Giovanni ha espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando come essa risponda perfettamente all’identità culturale di Napoli, offrendo un’opportunità unica per esplorare la sua anima attraverso l’arte e la narrazione.

“Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni” si propone come un tassello fondamentale di una strategia di valorizzazione del patrimonio napoletano, un invito a riscoprire la bellezza nascosta di questa città straordinaria, pronta ad accogliere chi desidera immergersi nella sua storia, nella sua arte e nella sua anima profonda.