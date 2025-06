Napoli, scontro devastante: autocarro impazzito in via Girardi

Un evento drammatico, catturato dalle lenti delle telecamere di sorveglianza, ha scosso questa mattina Napoli, in particolare il quartiere centrale adiacente alla vivace via Toledo. Un autocarro Iveco, adibito al trasporto di prodotti alimentari, ha perso il controllo in discesa in via Francesco Girardi, generando una sequenza di collisioni che hanno rischiato di trasformarsi in una tragedia di proporzioni maggiori. L’incidente, verificatosi intorno alle 10:40, solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e sulla manutenzione dei mezzi pesanti, elementi cruciali per la prevenzione di simili episodi.L’autocarro, presumibilmente a causa di un guasto improvviso al sistema frenante, ha iniziato a guadagnare velocità in discesa. La dinamica ha visto inizialmente l’impatto frontale con un altro autocarro, questa volta impegnato nel trasporto di dolciumi, in direzione opposta. La violenza dell’urto ha poi proiettato il mezzo pesante contro un secondo veicolo, una Fiat Panda, che a sua volta ha investito un ciclomotore parcheggiato. In una manovra disperata, forse volta a limitare ulteriori danni e a evitare un impatto ancora più devastante, il conducente ha sterzato bruscamente, impattando lateralmente contro un esercizio commerciale. Il tragitto, fuori controllo, si è concluso con l’urto contro un motociclo in sosta, incastrando il veicolo in modo trasversale sulla carreggiata.Il bilancio, fortunatamente, è meno grave di quanto avrebbe potuto essere. Tre persone hanno riportato ferite di varia entità, sebbene le loro condizioni non destino particolare allarme. L’autista dell’autocarro Iveco, rimasto intrappolato nell’abitacolo gravemente danneggiato, ha necessitato del tempestivo intervento dei vigili del fuoco per essere estratto. I conducenti degli altri due veicoli coinvolti, l’autocarro dei dolciumi e la Fiat Panda, hanno anch’essi subito lesioni.L’incidente ha generato un’ondata di panico tra la folla di persone che transita abitualmente in una delle arterie più frequentate del centro cittadino. Immediato e coordinato l’intervento dei soccorsi: personale del 118, vigili del fuoco, la Polizia Municipale e pattuglie della Polizia di Stato hanno lavorato in sinergia per garantire la sicurezza della zona, prestare assistenza ai feriti e gestire il traffico. La cabina di guida dell’autocarro è stata ridotta a un ammasso di lamiere, testimonianza della violenza dell’impatto. La squadra di infortunistica stradale della Polizia Locale di Napoli è attualmente impegnata in un’approfondita analisi della scena, con l’obiettivo di ricostruire con precisione l’esatta dinamica dell’incidente, accertare le responsabilità e determinare le cause del malfunzionamento del sistema frenante. L’episodio ripropone la necessità di rafforzare i controlli sulla sicurezza dei veicoli commerciali e di promuovere una cultura della guida responsabile, per prevenire il ripetersi di simili situazioni di pericolo.