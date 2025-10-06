Napoli, sgarbo al Festival: interruzione violenta a un evento letterario.

L’evento di presentazione del libro “L’altra violenza”, curato dall’avvocato Angelo Pisani, si è trasformato in un episodio di sgradevole contrasto all’interno del Campania Libri Festival, presso il Palazzo Reale di Napoli.

Un gruppo di attiviste, in numero stimato di circa dieci, ha interrotto bruscamente la presentazione con un’azione aggressiva di natura verbale, configurando un attacco diretto non solo all’autore, ma all’istituzione stessa del dibattito pubblico e alla libertà di espressione.

L’intervento del collettivo, caratterizzato da un tono veemente e ostile, ha impedito la prosecuzione degli interventi programmati, frustrando il tentativo dei moderatori, Ginella Palmieri e Luca Pepe, e delle giornaliste Francesca Piccolo ed Enza Massaro, di ristabilire un clima di confronto civile.

Il tentativo di Francesca Piccolo, che ha invitato le manifestanti a identificarsi formalmente per essere incluse nel programma, è rimasto inefficace, rivelando chiaramente l’intento non partecipativo ma prevaricante del gruppo.

Le azioni delle attiviste hanno configurato un vero e proprio sabotaggio dell’evento, ben lontano da una legittima espressione di dissenso.

L’avvocato Pisani, profondamente turbato dall’episodio, ha espresso un commento incisivo: “La violenza non possiede attributi distintivi, non si lega a un genere o a un’età specifica, e deve essere perseguita con fermezza in ogni sua manifestazione”.

La gravità dell’accaduto, e la sua ripetibilità, lo spingono a presentare un esposto alla Procura di Napoli, non solo per tutelare la propria immagine e la propria attività professionale, ma anche per garantire il rispetto delle regole fondamentali della convivenza civile e il diritto alla libera espressione del pensiero.

L’azione legale mira a identificare i responsabili e a far luce sulla dinamica dell’aggressione, sottolineando come l’intimidazione e la soppressione del dialogo non possano essere tollerate in una società democratica.

L’episodio solleva, inoltre, interrogativi importanti sulla necessità di proteggere gli spazi del dibattito pubblico da attacchi che ne minano la credibilità e la libertà.