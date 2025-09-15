Napoli, Sparatoria in Centro: Giovane Ricoverato, Indagini in Corso

Nell’area centrale di Napoli, un episodio di violenza ha scosso la quiete notturna, innescando un’indagine complessa condotta dai Carabinieri del nucleo radiomobile.

Un giovane di ventidue anni, in compagnia del suocero, è stato ricoverato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini, vittima di un ferimento da arma da fuoco all’addome.

La gravità delle lesioni ha reso necessario un intervento chirurgico delicato, e al momento le sue condizioni cliniche restano sotto stretto monitoraggio, con prognosi riservata e rischio per la vita.

L’indagine si concentra ora sulla ricostruzione dettagliata dell’accaduto, un tentativo di svelare le motivazioni che hanno portato a questo tragico evento.

Gli inquirenti stanno analizzando con precisione ogni elemento, dalle testimonianze raccolte ai riscontri materiali.

Un elemento cruciale emerso è la scoperta dell’autovettura appartenente al giovane, una Smart ForFour, rinvenuta in prossimità di via San Mattia.

Il veicolo, ora sotto sequestro, presenta evidenti danni alla carrozzeria, caratterizzati da fori riconducibili all’arma utilizzata.

La presenza di tracce ematiche all’interno conferma il coinvolgimento del mezzo nell’aggressione subita dal giovane.

L’analisi forense dell’autovettura, unitamente all’esame balistico dei proiettili recuperati, fornirà informazioni preziose per identificare il tipo di arma impiegata e, potenzialmente, collegarla a precedenti episodi di criminalità nella zona.

Gli investigatori stanno valutando diverse ipotesi, inclusa la possibilità di una vendetta legata ad attività illecite, un regolamento di conti tra gruppi rivali o un atto di violenza casuale.

La ricostruzione della traiettoria dei proiettili e l’analisi delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area potrebbero rivelare dettagli cruciali sui responsabili e sul loro modus operandi.

L’attenzione è focalizzata anche sulla verifica dei legami del giovane con la criminalità organizzata e sull’analisi delle sue relazioni personali, al fine di individuare possibili moventi e mandanti dell’agguato.

La collaborazione con le altre forze dell’ordine e con la polizia di altri paesi potrebbe essere necessaria per tracciare eventuali collegamenti internazionali.

La gravità dell’evento ha determinato un’intensificazione dei controlli sul territorio e un aumento della vigilanza da parte delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di prevenire ulteriori episodi di violenza e garantire la sicurezza dei cittadini.