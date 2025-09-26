Napoli, stop alle restrizioni: il Consiglio di Stato sospende il Tar.

La recente sospensione, disposta dal Consiglio di Stato in sede cautelare, solleva un nodo cruciale nell’applicazione delle misure di prevenzione della criminalità e dei delicati equilibri tra sicurezza pubblica e garanzie costituzionali.

L’intervento dei giudici amministrativi, che aveva visto il Tar Campania accogliere inizialmente le contestazioni mosse da alcune associazioni, è stato temporaneamente bloccato, rimandando l’esame nel merito alla data del 12 febbraio.

Al centro della vicenda c’è il provvedimento del Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, che, con un atto di reiterazione, aveva confermato restrizioni di accesso e di movimento in determinate aree della città, considerate a rischio per la sicurezza pubblica.

Queste limitazioni, originariamente previste in un contesto specifico e determinato, avevano suscitato un acceso dibattito, portando le associazioni ricorrenti a impugnarle dinanzi al Tar.

La decisione del Tar, a luglio, aveva accolto le argomentazioni dei ricorrenti, evidenziando possibili vizi di legittimità o discrezionalità eccessiva nell’applicazione del provvedimento prefettizio.

Tuttavia, il Consiglio di Stato, intervenendo in via cautelare, ha ritenuto necessario sospendere gli effetti di tale decisione, riconoscendo l’importanza di un approfondimento più ampio della questione.

Il Consiglio di Stato ha sottolineato come la controversia coinvolga interessi costituzionalmente rilevanti.

La decisione di limitare la libertà di movimento e l’accesso a determinate aree urbane incide direttamente sui diritti fondamentali dei cittadini e solleva interrogativi sulla proporzionalità delle misure adottate e sulla loro effettiva efficacia nel contrasto alla criminalità.

La sospensione della sentenza del Tar non implica una valutazione definitiva sulla legittimità del provvedimento prefettizio, ma mira a garantire che la discussione nel merito avvenga in un contesto in cui siano adeguatamente considerati tutti gli elementi di fatto e di diritto coinvolti.

L’istanza di sospensione, supportata dalla deduzione di un interesse pubblico preminente, ha convinto i giudici amministrativi a ritenere opportuno evitare, nelle more dell’esame nel merito, che le restrizioni introdotte dal provvedimento prefettizio continuino a produrre i loro effetti.

Questa decisione riflette la complessità di bilanciare l’imperativo della sicurezza pubblica con il rispetto dei principi costituzionali che tutelano la libertà personale e il diritto alla mobilità.

Il caso, per la sua delicatezza e rilevanza, è destinato a fornire importanti chiarimenti sull’interpretazione e sull’applicazione delle norme in materia di prevenzione della criminalità e sulla cornice giuridica che regola l’esercizio del potere amministrativo in situazioni di emergenza.