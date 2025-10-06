Napoli: Sviluppato un Modello Matematico per Sistemi Collettivi

Dall’Università Federico II di Napoli, un paradigma matematico per l’ingegneria dei sistemi collettiviUn team di ricercatori dell’Università Federico II di Napoli, in collaborazione con la Technische Universität Berlin, ha sviluppato un innovativo modello matematico capace di rivoluzionare la comprensione e il controllo di sistemi complessi.

La ricerca, pubblicata sulla prestigiosa rivista *Nature Communications*, si focalizza sull’impatto delle decisioni individuali nella genesi di comportamenti collettivi emergenti, aprendo scenari applicativi che spaziano dall’ottimizzazione dei flussi urbani fino alla simulazione della migrazione animale e al coordinamento di flotte di droni autonomi.

Il lavoro, guidato dal professor Mario di Bernardo e dalla professoressa Sabine H.

L.

Klapp, e con Andrea Lama (dottorando presso la Scuola Superiore Meridionale) come primo autore, introduce un concetto cruciale: l’incorporazione esplicita delle decisioni individuali all’interno delle equazioni matematiche che descrivono un sistema complesso.

Tradizionalmente, i modelli di sistemi collettivi tendono a semplificare la descrizione degli agenti, trattandoli come particelle che interagiscono secondo leggi fisiche predefinite.

Questa semplificazione, sebbene utile per alcune analisi, trascura un elemento fondamentale: la capacità degli agenti di prendere decisioni che influenzano non solo il loro movimento, ma anche le dinamiche dell’intero sistema.

Il modello sviluppato a Napoli non considera quindi le decisioni come un disturbo o una variabile casuale da eliminare, ma come un elemento costitutivo della dinamica collettiva.

Questo permette di predire transizioni qualitative tra stati disordinati (come il caos) e stati di ordine spontaneo, e di progettare strategie di controllo che influenzino il comportamento del sistema nel suo insieme.

Per validare l’approccio, i ricercatori hanno simulato un sistema composto da “pastori” (agenti di controllo) che guidano un “gregge” di agenti in un ambiente limitato.

I risultati dimostrano come le decisioni dei pastori, se opportunamente coordinate, possano indurre nel gregge comportamenti prevedibili e controllabili.

Questo dimostra la possibilità di “ingegnerizzare” collettivi, guidando il comportamento di gruppi di agenti verso obiettivi specifici.

“Abbiamo scoperto che l’introduzione della capacità decisionale genera nuove forme di interazione, non riconducibili a quelle descritte dalla fisica classica,” spiega Andrea Lama.

“Questo apre la strada a una nuova generazione di modelli matematici, più accurati e potenti per la simulazione e il controllo di sistemi complessi.

“La pubblicazione rappresenta un riconoscimento significativo per la ricerca condotta nel Sud Italia e per la Scuola Superiore Meridionale, che si conferma centro di eccellenza nell’ambito della scienza dei sistemi complessi.

L’approccio interdisciplinare adottato, che combina la teoria del controllo con i principi della fisica statistica, si rivela particolarmente efficace per affrontare sfide concrete con strumenti innovativi.

Come conclude il professor Di Bernardo, “l’unione di queste discipline ci consente di affrontare problemi reali in maniera originale, offrendo soluzioni innovative a beneficio della società nel suo complesso.

” L’impatto potenziale di questa ricerca è vasto, promettendo di rivoluzionare settori che vanno dalla robotica collaborativa alla gestione del traffico urbano, fino alla comprensione dei meccanismi alla base dei fenomeni sociali e biologici.