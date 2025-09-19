Napoli: Tentato omicidio, indagine su minorenne e collegamenti

Un’ombra di violenza si è allungata su Napoli, gettando luce inquietante su dinamiche criminali che coinvolgono anche i più giovani.

Un diciassettenne è ora in custodia cautelare presso l’istituto penale minorile di Nisida, in seguito alla convalida del suo fermo disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei Minorenni.

L’accusa che pende su di lui è di tentato omicidio aggravato da finalità mafiose, un’ipotesi che la Procura per i Minorenni e la Polizia di Stato stanno vagliando con meticolosa attenzione.

La vicenda si è sviluppata nelle prime ore del 15 settembre, quando il giovane è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco alle gambe.

La complessità delle indagini è stata inizialmente complicata dalla reticenza della vittima, che presso l’ospedale Vecchio Pellegrini aveva tentato di eludere le autorità fornendo false generalità, spacciandosi per un maggiorenne.

Le successive verifiche hanno rivelato che il minorenne era in realtà un fuggitivo da una struttura di prima accoglienza, circostanza che solleva interrogativi sulle sue condizioni di vita e le possibili motivazioni che lo hanno spinto a sottrarsi alla sua tutela.

L’episodio si inserisce in un contesto di crescente allarme sociale, alimentato da un altro grave fatto di violenza verificatosi nelle stesse ore e nella stessa area geografica.

Un ventiduenne è stato, a sua volta, ferito, e soccorso presso lo stesso ospedale, accompagnato dal suocero.

La coincidenza temporale e la vicinanza dei luoghi suggeriscono la possibilità che i due eventi siano collegati, forse come manifestazioni di un conflitto più ampio tra gruppi criminali composti da adolescenti residenti nella stessa zona della città.

Le indagini in corso si concentrano ora sull’identificazione degli eventuali complici del giovane fermato e sull’esplorazione delle connessioni tra le due aggressioni.

Si vuole comprendere come un minorenne possa essere coinvolto in dinamiche così gravi e quali siano le radici di una criminalità che si insinua in contesti di vulnerabilità sociale.

La vicenda apre un dibattito urgente sulla necessità di rafforzare i sistemi di protezione dei minori a rischio, di contrastare la devianza giovanile e di prevenire il reclutamento di adolescenti da parte di organizzazioni criminali.

La giustizia minorile è chiamata a valutare con estrema cautela le responsabilità del giovane, tenendo conto della sua età e delle possibili influenze esterne, ma senza transigere sui principi fondamentali di legalità e deterrenza.