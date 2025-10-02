Napoli Trotto: Ritorno del Gran Premio Federnat

Napoli, Capitale del Trotto Amatoriale: Ritorno a Casa del Gran Premio FedernatDopo un decennio di assenza, Napoli si appresta ad accogliere l’attesissimo Incontro dei Gentlemen d’Italia, un evento storico che celebra la passione per il trotto amatoriale e la sua profonda radice nel tessuto culturale e sportivo del Paese.

Sotto l’egida della Federnat (Federazione Nazionale Amatori di Trotto) e degli Ippodromi Partenopei, l’edizione numero 44, dal fascino intramontabile, promette un fine settimana di emozioni, tradizione e festa.

La due giorni si aprirà sabato con una suggestiva serata di gala al Tennis Club Napoli, un preludio all’appuntamento clou di domenica: le corse all’Ippodromo di Agnano.

L’evento culminerà con il Gran Premio Federnat (83.000€), la più ricca competizione amatoriale di trotto al mondo, articolata in tre batterie, una finale e una consolazione.

Questo premio, una vetrina di talento e dedizione, accoglie partecipanti provenienti da tutto il mondo, indigeni ed esteri di età superiore ai quattro anni, rendendo la competizione un vero e proprio crocevia di culture equestri.

Il MASAF (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali), attraverso la Direzione Generale Ippica, sostiene l’iniziativa, riconoscendone l’importanza per la filiera equestre nazionale.

Nell’ambito della cerimonia di premiazione, si terrà la consegna dei prestigiosi “Federnat Amici dell’Ippica”, un omaggio a figure di spicco del panorama culturale, sportivo e dello spettacolo napoletano.

Quest’anno, il riconoscimento sarà attribuito a Carlo Palmieri, imprenditore impegnato nel sostegno delle grandi manifestazioni ippiche, Giancarlo Cangiano, campione mondiale di motonautica, e Patrizio Rispo, attore e gentleman di trotto protagonista del circuito benefico delle Stelle.

La domenica, l’Ippodromo di Agnano aprirà le sue porte a partire dalle ore 10:00, offrendo un’esperienza a 360° per famiglie e appassionati.

Un ricco villaggio eventi, animazione, esperienze immersive, l’area pony e un’ampia offerta food creeranno un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Alle 13:30 si leverà il sipario sulle corse del 44° Gran Premio Federnat Cesare Meli, della 59° Targa d’Oro e della finale del 51° Trofeo delle Regioni d’Italia.

La manifestazione rappresenta un punto di incontro cruciale per undici club gentlemen provenienti da diverse regioni d’Italia, dal Veneto alla Sicilia, e un’occasione per rafforzare il legame tra i presidenti e i consigli direttivi, custodi di una tradizione secolare.

Pier Luigi D’Angelo, presidente degli Ippodromi Partenopei, sottolinea l’onore di collaborare con la Federnat, evidenziando il ruolo fondamentale del movimento amatoriale per la vitalità del settore equestre.

Mauro Biasuzzi, presidente della Federnat, riprende l’eredità del predecessore Cesare Meli, esprimendo l’impegno per lo sviluppo del trotto amatoriale a livello nazionale e internazionale.

L’iniziativa si pone come elemento essenziale per la valorizzazione dell’ippica, e in particolare del trotto, unendo le forze e le competenze delle amazzoni e dei gentlemen che animano la Federnat.

Il MASAF si impegna a garantire il sostegno al comparto amatoriale, riconoscendone il ruolo cruciale per la filiera equestre e l’allevamento nazionale, assicurando una crescita sostenibile e un futuro prospero per questo sport e la sua ricca tradizione.