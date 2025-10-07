Napoli, un baluardo di speranza per studenti palestinesi.

Nell’ombra delle cronache belliche, la Chiesa di Napoli si erge a baluardo di speranza, aprendo le proprie strutture e il proprio cuore a otto giovani studenti palestinesi, vittime indirette di un conflitto che ne ha segnato il futuro.

Questa non è una semplice accoglienza, ma un atto di fede nella capacità umana di resilienza e una tangibile espressione di fraternità universale, come auspicato dal Cardinale Mimmo Battaglia, motore spirituale dell’iniziativa.

L’arrivo del primo studente, Fadi, 28enne originario di Gaza City, segna un punto di svolta.

Ospitato nella casa canonica della Chiesa Cattedrale, e prontamente accolto dalla vivace comunità del MUDD – Museo Diocesano Diffuso, Fadi incarna la promessa di un nuovo inizio.

A breve, gli altri sette studenti completeranno il gruppo, distribuendosi tra diverse strutture parrocchiali e comunità dell’Arcidiocesi, con il sostegno operativo di Caritas Napoli e della Fondazione Napoli C’entro, quest’ultima garanzia di integrazione sociale e supporto pratico.

Il gesto del Cardinale Battaglia va oltre la mera assistenza materiale; è una dichiarazione di identità per la Chiesa napoletana, un rifiuto categorico all’indifferenza e alla chiusura.

“Accogliere questi ragazzi”, ha affermato, “significa accogliere la vita stessa, che anela a una seconda opportunità”.

Questa visione si traduce in un impegno concreto: una Chiesa che non erige barriere, bensì spalanca porte, che non si limita a osservare la sofferenza, ma si fa compagna di viaggio verso un futuro possibile.

L’iniziativa si colloca all’interno di un progetto nazionale più ampio, IUPALS – Italian Universities for Palestinian Students, un’iniziativa promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e supportata da Ministeri e Consolati, a riprova di un impegno condiviso a livello istituzionale.

L’adesione delle Università Federico II, Orientale e Parthenope di Napoli, con l’offerta di borse di studio dedicate, testimonia un’attenzione accademica e una sensibilità sociale che si concretizzano in un’offerta formativa concreta.

Tuttavia, l’aspetto più significativo di questa accoglienza risiede nella sua dimensione antropologica e spirituale.

Questi giovani non sono semplici beneficiari di un programma di assistenza; sono custodi di storie, portatori di speranze e testimoni di una realtà complessa e dolorosa.

La loro presenza a Napoli rappresenta un’opportunità per la comunità locale di confrontarsi con le proprie convinzioni, di coltivare l’empatia e di rafforzare il senso di responsabilità globale.

In un mondo segnato da divisioni e conflitti, l’accoglienza di questi studenti palestinesi diventa un atto di resistenza, un messaggio di speranza e un esempio concreto di come la fede possa ispirare azioni concrete a favore della dignità umana.

La Chiesa di Napoli, in questo contesto, non è solo un luogo di culto, ma un crocevia di culture, un laboratorio di dialogo e un simbolo di accoglienza per tutti coloro che cercano rifugio e speranza.