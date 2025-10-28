Napoli, un ponte verso il turismo: musica sacra e ambizioni globali.

Napoli si proietta verso il ponte di Ognissanti con un’ambizione turistica senza precedenti, spinta da un’offerta culturale sempre più ricca e diversificata.

L’assessora comunale al Turismo e alle Attività Produttive, Teresa Armato, ha sottolineato come la città si configuri oggi come un fulcro imprescindibile per il turismo internazionale, con previsioni di ben 550.000 presenze turistiche, un incremento significativo rispetto all’anno precedente, che quasi raddoppia i flussi.

Questa crescita esponenziale non è frutto del caso, ma il risultato di una strategia mirata a valorizzare il patrimonio immateriale napoletano, in particolare la sua profonda tradizione musicale sacra.

Il “Napoli Musica Sacra Festival”, giunto alla sua quarta edizione, si configura come un elemento chiave di questa visione.

Non si tratta semplicemente di offrire concerti in luoghi di culto, ma di trasformare chiese, testimoni silenziose di secoli di storia, in palcoscenici vibranti di emozioni, capaci di attrarre un pubblico eterogeneo, sensibile alla bellezza e alla spiritualità.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di riqualificazione urbana e di promozione dell’immagine di Napoli, che vuole andare oltre gli stereotipi e presentare una città dinamica, innovativa e ricca di opportunità.

La musica sacra, con le sue radici profonde nella storia e nella cultura napoletana, diventa così un potente vettore di attrazione turistica, in grado di generare un impatto economico significativo per il territorio e di rafforzare l’identità culturale della città.

Armato ha inoltre evidenziato come il successo del festival e l’aumento delle presenze turistiche dimostrino la capacità di Napoli di competere a livello globale, confermandola come una destinazione privilegiata per chi cerca esperienze autentiche e coinvolgenti.

La valorizzazione del patrimonio religioso, unitamente alla promozione di altre forme di espressione artistica e culturale, contribuisce a creare un’offerta turistica completa e attrattiva, in grado di soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più esigente e informato.

Il progetto ambisce a consolidare un turismo di qualità, sostenibile e rispettoso del contesto locale, capace di generare benefici duraturi per la comunità napoletana.