Napoli, uomo muore dopo l’uso del taser: indagini e polemiche

La drammatica vicenda che ha visto un uomo di trentacinque anni perdere la vita a Napoli, durante un trasporto in ambulanza diretto in struttura ospedaliera, solleva interrogativi urgenti e complessi riguardanti l’uso della forza da parte delle forze dell’ordine e la gestione di situazioni di crisi familiare.

L’evento, caratterizzato dall’impiego di un dispositivo a impulsi elettrici, comunemente noto come taser, da parte dei Carabinieri, si è verificato in seguito all’intervento dei militari, allertati per una segnalazione di violento conflitto domestico.

Secondo le prime ricostruzioni investigative, l’uomo, dopo aver aperto la porta ai Carabinieri, avrebbe manifestato un comportamento ostile, opponendo resistenza all’azione delle forze dell’ordine.

I tentativi iniziali di sedare la situazione, apparentemente, si sarebbero rivelati infruttuosi, conducendo all’applicazione del taser.

Fonti ufficiali, pur ribadendo il rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente per l’utilizzo del dispositivo, hanno avviato indagini per accertare con precisione le dinamiche dell’accaduto e chiarire il nesso causale tra l’applicazione del taser e il decesso.

La vicenda, pur nella sua tragicità, apre un dibattito cruciale.

L’uso della forza, anche quando regolato da procedure, comporta sempre un rischio intrinseco, esacerbato in contesti delicati come quelli di crisi familiare, dove la gestione emotiva e psicologica delle persone coinvolte assume un ruolo primario.

L’efficacia e la proporzionalità dell’intervento delle forze dell’ordine devono essere valutate alla luce della complessità della situazione, considerando alternative meno invasive e potenzialmente più efficaci nella risoluzione del conflitto.

L’uso del taser, in particolare, è oggetto di crescenti preoccupazioni a livello internazionale, a causa della possibilità di effetti collaterali imprevedibili, soprattutto in soggetti con preesistenti condizioni mediche o in stato di agitazione psicologica.

La formazione specifica degli operatori, la valutazione preventiva del rischio e l’adozione di protocolli chiari e rigorosi sono elementi imprescindibili per minimizzare il rischio di eventi avversi.

La tragica morte di quest’uomo non può essere relegata a un mero incidente, ma deve stimolare una riflessione approfondita sul ruolo delle forze dell’ordine nella gestione delle crisi familiari, sull’efficacia delle procedure di escalation della forza e sull’importanza di investire in approcci alternativi, basati sulla mediazione, la negoziazione e il supporto psicologico, al fine di prevenire tragedie simili e tutelare la sicurezza e la dignità di tutte le persone coinvolte.

L’indagine in corso dovrà fare luce su ogni dettaglio, con l’obiettivo di individuare eventuali responsabilità e di apportare miglioramenti concreti nei protocolli operativi.