Napoli Vespa Club: Raduno Europeo per il Ventennale!

Napoli, epicentro del Vespismo Europeo: Un Raduno per il Ventennale del Vespa Club NapoliIl Lungomare Caracciolo, cuore pulsante di Napoli, si appresta ad accogliere un evento di portata internazionale: il raduno per il ventennale del Vespa Club Napoli, in programma il 20 e il 21 settembre.

Un’occasione imperdibile per celebrare la passione per il mitico scooter italiano, che vedrà convergere a Napoli circa mille Vespa provenienti da ogni angolo d’Europa, rappresentando un vero e proprio mosaico di culture e stili.

L’evento non si limita a una semplice esposizione di veicoli; si tratta di una celebrazione vibrante della storia, della cultura e del senso di comunità che da decenni lega i vespisti di tutto il continente.

Oltre a una vasta gamma di Vespa, dalle storiche alle più recenti, saranno presenti ottanta club europei, testimoniando la forza e la vitalità del movimento.

“Accogliere un numero così significativo di club internazionali è un onore immenso per noi,” afferma Ferdinando Chianese, presidente del Vespa Club Napoli.

“Napoli vanta una tradizione vespistica profonda e radicata, e questo raduno è la prova tangibile del nostro impatto a livello globale.

Siamo orgogliosi di contribuire alla rinascita della nostra città, che si sta affermando come una meta turistica di primo piano, un motore economico in crescita e un polo per eventi di richiamo internazionale.

Portare i colori di Napoli nel mondo è un impegno che onoriamo con passione.

“L’iniziativa, sostenuta dal Comune di Napoli, si articola in un programma ricco di attività che spaziano dalla competizione alla convivialità.

Il sabato sarà dedicato all’accoglienza dei partecipanti, momenti di aggregazione e la prova di regolarità, tappa cruciale del Campionato Campano di Regolarità 2025, che metterà alla prova abilità e conoscenza del territorio.

La domenica sarà il giorno clou del raduno sul Lungomare, con un affascinante giro turistico alla scoperta delle strade più emblematiche della città, per concludersi con un pranzo conviviale alle Arcate, un’occasione per rinsaldare legami e condividere esperienze.

Il raduno non è solo un evento per appassionati, ma anche un’opportunità per riscoprire la bellezza di Napoli attraverso una lente unica, quella del Vespa, simbolo di libertà, di movimento e di italianità, capace di unire persone di ogni età e provenienza in un abbraccio di passione e di condivisione.

Un evento che promette di lasciare un’impronta indelebile nel cuore di partecipanti e spettatori, testimoniando la forza del Vespismo e l’attrattiva ineguagliabile della città partenopea.