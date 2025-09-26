Napoli World: Musica, Culture e Ponti Globali

Napoli World: Un Crogiolo Sonoro al Centro del Dialogo GlobaleNapoli si appresta a riaccendere le sue vibranti arterie musicali, confermandosi un punto nevralgico per la world music e un motore cruciale per l’industria musicale internazionale.

La quarta edizione di Napoli World, dal 27 al 29 novembre, si configura non solo come un festival, ma come un vero e proprio ecosistema professionale, un crocevia dove suoni, culture e opportunità commerciali si fondono in un’esperienza unica.

Sotto la direzione artistica visionaria del maestro Enzo Avitabile, l’evento, promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica” e sostenuto dal Ministero della Cultura, si inserisce strategicamente all’interno di “UPBEAT – The European Showcase Platform for World Music”, un progetto europeo che raccoglie i festival più influenti del continente.

Napoli World non è solo un evento locale, ma un anello fondamentale di una rete internazionale, capace di proiettare la scena musicale italiana verso nuovi orizzonti.

L’edizione di quest’anno promette un’immersione intensa attraverso showcase live, conferenze stimolanti, workshop pratici e sessioni di networking mirate.

L’obiettivo primario è catalizzare l’export della musica italiana, connettendo i talenti del territorio con i principali attori della filiera globale.

Dopo un’ampia call for artists, che ha visto l’affluenza di oltre 150 candidature da ogni angolo del pianeta, il curatore Avitabile ha selezionato quattordici progetti distintivi, un mosaico sonoro che celebra la diversità culturale e l’innovazione artistica.

Dai suoni intensi della Palestina di Ahmed Eid, alla ritmica forza del Senegal di Mariaa Siga, passando per le radici africane del Canada di Lionel Kizaba, fino alle vibranti sonorità di Capo Verde di Yacine Rosa, l’elenco degli artisti rappresenta un vero melting pot di voci globali, arricchito dalla presenza di talenti italiani come Ylenia Cuzzolino, Fiorenza Calogero e Mimmo Epifani, testimoniando la vitalità della scena locale.

“Napoli World è un esempio tangibile di come la musica possa fungere da propulsore di sviluppo culturale ed economico,” dichiara Ferdinando Tozzi, delegato del Sindaco Manfredi per l’industria musicale.

“Il festival incarna pienamente la visione di ‘Napoli Città della Musica’, promuovendo la nostra identità artistica nel mondo e creando nuove opportunità per i nostri talenti.

“Napoli World non si limita a celebrare la diversità musicale, ma ne esplora anche le implicazioni socio-economiche, stimolando il dialogo interculturale e la creazione di sinergie tra artisti, operatori del settore e istituzioni.

L’evento, infatti, ospiterà delegati internazionali provenienti da festival e istituzioni di spicco, tra cui Babel Music XP, Visa for Music e Jodhpur RIFF, offrendo una piattaforma unica per lo scambio di conoscenze e la creazione di partnership strategiche.

Un’iniziativa particolarmente significativa sarà l’incontro ideale tra Napoli e Marsiglia, un progetto congiunto che rafforzerà i legami culturali e musicali tra le due città.

Le location scelte per il festival – Casa della Cultura di Palazzo Cavalcanti, Sala Martucci del Conservatorio San Pietro a Majella, Auditorium Porta del Parco di Bagnoli e Auditorium Novecento – testimoniano il legame profondo tra musica e identità urbana, offrendo spazi suggestivi e accoglienti per l’incontro e lo scambio.

Enzo Avitabile conclude: “Napoli World è una celebrazione della contaminazione, della bellezza dell’incontro, della dignità delle culture che si esprimono attraverso le note.

Ogni suono è un ponte che ci connette, ogni artista un ambasciatore di un mondo da condividere.

” L’evento si configura così come un ponte tra passato e futuro, radici e orizzonti, un omaggio alla potenza della musica come linguaggio universale.