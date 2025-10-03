Nicola Siciliano: *RONDÒ VENEZIANO*, un Dialogo tra Storia e Trap

Nicola Siciliano e il Dialogo Interrotto: RONDÒ VENEZIANO, un’Eredità RielaborataNicola Siciliano presenta *RONDÒ VENEZIANO*, un nuovo singolo che si erge a ponte tra epoche, un atto di reinterpretazione e rilettura di un patrimonio musicale italiano che affonda le radici in un immaginario complesso e affascinante.

Il brano, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali, segue il successo virale di *TREVI (FREESTYLE)*, un precedente lavoro che aveva già prefigurato questa ricerca artistica, questa volontà di estrapolare elementi storici per reinterpretarli in chiave contemporanea.

*RONDÒ VENEZIANO* non è una semplice ispirazione, ma un vero e proprio dialogo con un’epoca passata.

L’ensemble omonimo, con la sua ricchezza di immagini, la teatralità dei costumi, l’opulenza sonora, funge da catalizzatore per la visione artistica di Siciliano: unire frammenti di mondi eterogenei, culture distanti, linguaggi apparentemente inconciliabili, per crearne una nuova identità sonora.

“È un processo alchemico,” spiega l’artista, “un continuo esperimento di fusione, separazione, movimento.

Cerco di dare nuova luce a ciò che ha segnato profondamente la storia della musica, estrapolando elementi significativi e reimpiegandoli con un linguaggio urban, rap e trap contemporaneo, per rendere fruibile un tesoro del passato alla mia generazione.

” L’approccio di Siciliano trascende la semplice contaminazione: è un’attenta decontestualizzazione, un’analisi delle immagini e dei significati originari per poi riproporli in un contesto inatteso.

L’utilizzo di tecniche di produzione elettronica, l’applicazione di processi di manipolazione sonora, conferiscono al brano una dimensione innovativa, un contrasto vibrante tra l’eco del passato e la pulsazione del presente.

L’iconografia, come elemento integrante della narrazione artistica, si manifesta non solo nella scelta del nome, ma anche nell’estetica del progetto.

La cura per i dettagli, la ricerca di un’identità visiva coerente, testimoniano la volontà di creare un’esperienza immersiva, un viaggio sensoriale che trascende i confini della musica.

*RONDÒ VENEZIANO* si rivela quindi un atto di coraggio artistico: un invito a riscoprire la bellezza e la profondità del patrimonio musicale italiano, a interrogarsi sulle connessioni tra passato e presente, a riflettere sul significato dell’identità culturale.

Il brano, con la sua rapida successione di immagini e sonorità, con i suoi contrasti cromatici e ritmici, diventa un quadro sonoro in movimento, una scena teatrale proiettata nel futuro.

L’uscita del singolo si inscrive in un percorso artistico attentamente pianificato, come suggerito dall’”easter egg” nascosto nel video di *TREVI (FREESTYLE)*, un segnale che preannunciava questa direzione creativa, questa volontà di costruire un’opera complessa e stratificata, in cui ogni elemento ha un significato preciso, un ruolo ben definito.

Il nuovo singolo, quindi, non è solo un brano musicale, ma un tassello di un puzzle più grande, un indizio che invita ad approfondire il mondo artistico di Nicola Siciliano e a scoprire le sue prossime mosse.