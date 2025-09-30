Nocera Inferiore: Sede Carabinieri intitolata al Tenente Marco Pittoni

A Nocera Inferiore, un territorio segnato da un lutto profondo, si è solennemente inaugurata la nuova sede del Reparto Territoriale Carabinieri, un luogo simbolo dedicato alla memoria del Tenente Marco Pittoni, figura emblematica del servizio e del sacrificio.

La scelta di intitolare la struttura al giovane ufficiale, decorato con la Medaglia d’oro al valor militare alla memoria, rappresenta un atto di riconoscimento del coraggio e della dedizione con cui ha affrontato il pericolo, perdendo la vita durante una rapina a Pagani nel 2008.

La cerimonia, permeata di commozione e rispetto, ha visto la partecipazione di autorità civili e militari, testimoniando l’impatto che la scomparsa di Pittoni ha avuto sull’intera comunità.

Tra gli onori militari, un momento particolarmente toccante è stata la benedizione delle bandiere italiana ed europea, gesto simbolico del legame indissolubile tra l’istituzione e il territorio, affidato al Sindaco Paolo De Maio e alla sorella dell’ufficiale, Cristina Pittoni, che hanno consegnato i vessilli al Comandante della Stazione, Angelo Arienzo.

Marco Pittoni, nato a Sondrio il 30 settembre 1975, incarnava l’ideale del Carabiniere pronto a servire e proteggere, anche a costo della propria vita.

La motivazione alla Medaglia d’oro sottolinea con precisione le sue qualità: una determinazione incrollabile, un’iniziativa esemplare e un coraggio straordinario.

In abiti civili, all’interno di un ufficio postale, senza esitazione si è lanciato contro due malviventi colti in flagrante, dimostrando una capacità di giudizio e un istinto di protezione che hanno stupito e commosso.

La sua scelta di non utilizzare l’arma in dotazione, per salvaguardare l’incolumità delle persone presenti, rivela una nobiltà d’animo e un senso del dovere che lo hanno reso un eroe.

La violenta colluttazione, l’aggressione alle spalle e il tragico colpo d’arma da fuoco hanno segnato la fine di una vita dedicata al servizio, ma non hanno spento il suo esempio di valore e altruismo.

Le complesse indagini, condotte con rigore e tempestività, hanno permesso di ricostruire la dinamica della rapina e di identificare i responsabili, rivelando un’organizzazione criminale proveniente da Torre Annunziata.

La giustizia, seppur tardiva, ha inflitto pene severe ai membri della banda: tre dei rapinatori, coetanei del Tenente e altri due ventenni, sono stati fermati in seguito al funerale.

Il quarto, ancora minorenne all’epoca dei fatti, è stato arrestato poco dopo, ricevendo una condanna a 17 anni e 2 mesi di reclusione.

Gli altri membri hanno ricevuto pene detentive che variano tra i 20 e i 30 anni, una risposta severa che riflette la gravità del crimine e l’importanza di garantire sicurezza e giustizia per la collettività.

L’inaugurazione di questa sede del Reparto Carabinieri non è solo un atto formale, ma un impegno solenne per onorare la memoria del Tenente Pittoni, perpetuando i suoi valori di coraggio, dedizione e servizio alla comunità.