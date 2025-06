Nordio e i Pedinamenti: Un Ritorno All’Indietro?

Le recenti dichiarazioni del ministro della Giustizia, Nordio, relative al ritorno ai pedinamenti come alternativa all’uso pervasivo delle intercettazioni, innescano un dibattito cruciale sull’efficacia e i costi delle strategie investigative in Italia. Una riflessione che si fa ancora più stringente alla luce di affermazioni precedenti, risalenti a pochi mesi dalla sua nomina, che mettevano in discussione la sostenibilità economica delle intercettazioni.È un paradosso che merita un’analisi approfondita. Se da un lato la critica al costo delle intercettazioni può apparire legittima, dall’altro, la realtà operativa dimostra che l’investigazione criminale, soprattutto quella di elevata complessità come quella legata alla criminalità organizzata, necessita di strumenti diversificati. La Procura di Napoli, per esempio, incarna questo scenario, assorbendo circa 5 milioni di euro annuali per le attività di intercettazione, una cifra considerevole che testimonia l’intensità e la necessità di tali strumenti.Come ha evidenziato il procuratore Nicola Gratteri, durante la presentazione del libro “Una Cosa Sola. Come le mafie si sono integrate al potere”, il panorama investigativo italiano ha subito una significativa evoluzione negli ultimi dieci anni. Le forze dell’ordine e la magistratura hanno sviluppato competenze e capacità operative superiori rispetto al passato, dimostrando una preparazione che permette di affrontare scenari criminali sempre più sofisticati. Tuttavia, questa evoluzione tecnica sembra affiancata da una perdita di valori fondamentali come l’impegno profondo e la disponibilità al sacrificio.L’antica passione, l’ambizione che spingeva i giovani ad inserirsi nelle squadre mobili, ricercando con determinazione un posto e una responsabilità, sembra attenuarsi. Questo fenomeno, apparentemente marginale, si rivela un sintomo di una più ampia crisi di valori all’interno del sistema giudiziario. La passione per la giustizia, l’abnegazione nel perseguire la verità, sono elementi imprescindibili per un’efficace lotta alla criminalità.Infine, il procuratore Gratteri ha lanciato un monito severo: la mancanza di una visione strategica nella gestione del Paese. La successione di governi e di figure istituzionali, spesso prive di una reale comprensione delle proprie responsabilità, ha generato una deriva di mediocrità che permea l’intera amministrazione. Questa mancanza di lungimiranza non solo compromette l’efficacia delle politiche pubbliche, ma mina anche la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Una leadership responsabile non può prescindere da una visione chiara degli obiettivi da perseguire e dalla capacità di coinvolgere e motivare le risorse umane a disposizione. Il costo, in termini di sicurezza e di fiducia, è troppo alto per permettere che questa deriva continui.