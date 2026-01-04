Nozze irruzione allo stadio: indagine e polemiche a Torre Annunziata

L’immagine si è diffusa rapidamente sui social media: una coppia di giovani sposi, in abito nuziale, si introduce in maniera non autorizzata allo stadio Giraud di Torre Annunziata, un’iconica struttura sportiva incastonata nel tessuto urbano della città vesuviana.

Le riprese, divenute virali su TikTok, documentano un’irruzione inattesa, con la coppia che si posiziona sulla tribuna, per poi avanzare sul manto erboso illuminato dai fari notturni, accolti da un piccolo gruppo di accompagnatori.

L’atto, apparentemente innocuo e destinato a creare un momento di celebrazione memorabile, si è rivelato un episodio che ha sollevato un’ondata di sconcerto e conseguenze legali per l’amministrazione comunale.

Quest’ultima, già sotto la pressione di un’indagine ufficiale avviata dal prefetto di Napoli che ha portato all’invio di una commissione d’accesso per esaminare la gestione degli atti comunali dell’ultimo anno e mezzo, ha formalmente denunciato l’accaduto alla Polizia di Stato.

Il sindaco Corrado Cuccurullo ha espresso profonda disapprovazione, definendo l’azione “una vergogna” e “un episodio gravissimo”, sottolineando l’urgenza di fare luce sulle circostanze che hanno permesso l’accesso non autorizzato all’impianto sportivo.

Al di là della violazione delle norme e del regolamento dello stadio, l’evento pone interrogativi più ampi sulla sicurezza e la gestione del patrimonio pubblico, rivelando potenziali falle nei sistemi di controllo e sorveglianza.

Le riprese, sebbene amatoriali, mostrano chiaramente la mancanza di adeguate misure di sicurezza, con la coppia che si muove indisturbata all’interno dell’impianto.

Il primo cittadino ha annunciato l’avvio di un’indagine interna, focalizzata non solo sull’identificazione dei responsabili diretti dell’irruzione, ma anche sull’accertamento di eventuali coinvolgimenti da parte di personale comunale, sollevando il sospetto di una connivenza che necessita di un’attenta verifica.

Parallelamente, è stata disposta una perizia tecnica per valutare l’eventuale presenza di danni al campo da gioco o ad altre infrastrutture dello stadio, con l’obiettivo di quantificare le ripercussioni economiche dell’evento e attribuire le responsabilità necessarie.

L’episodio, più che un semplice atto di vandalismo, si configura come una falla nella governance del territorio, richiedendo un ripensamento delle strategie di controllo e una maggiore attenzione alla tutela del bene pubblico, a tutela dell’immagine della città e a garanzia di un servizio efficiente per i cittadini.

L’indagine dovrà chiarire se la decisione di inviare la commissione d’accesso al comune sia collegata a questo evento o a cause diverse.