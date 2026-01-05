Nuova Giunta in Campania: Fico lancia il governo tra sfide e priorità.

La nuova Giunta regionale campana, presieduta da Roberto Fico, ha inaugurato il proprio percorso con una prima riunione informale a Palazzo Santa Lucia, un momento cruciale per definire le linee guida di un’azione di governo che ambisce a rispondere alle sfide complesse e articolate che il territorio campano presenta.

L’incontro, descritto dal Presidente Fico come un’occasione per impostare un lavoro “immediatamente operativo e collegiale”, segna non una nascita improvvisa, bensì la concretizzazione di un impegno programmatico preesistente, consolidato dall’apporto di una squadra di governo coesa.

L’azione di governo sarà orientata a una pluralità di settori strategici, perseguendo un approccio olistico che superi le tradizionali compartimentazioni amministrative.

La sanità, elemento imprescindibile per il benessere della popolazione, sarà oggetto di un intervento strutturale volto a rafforzare i servizi, garantire l’equità nell’accesso alle cure e ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili.

Parallelamente, un rinnovato impulso sarà dato al sistema dei trasporti, con l’obiettivo di migliorare la mobilità interna, potenziare le infrastrutture e favorire la connettività con il resto del Paese.

Il sostegno alle imprese, motore della crescita economica e dell’occupazione, sarà declinato attraverso politiche mirate a incentivare l’innovazione, semplificare gli oneri burocratici e promuovere l’internazionalizzazione.

La tutela dell’ambiente, con una particolare attenzione alla transizione ecologica e alla prevenzione dei rischi naturali, sarà integrata in ogni decisione amministrativa.

Il contrasto alle disuguaglianze sociali, con un focus sulle fasce più vulnerabili della popolazione, costituirà un imperativo etico e una priorità politica.

L’approccio della Giunta sarà improntato alla serietà, alla determinazione e alla responsabilità, fondato sull’ascolto attivo dei territori e sulla trasparenza nell’azione amministrativa.

La difesa dei diritti fondamentali delle persone sarà il faro che guiderà ogni intervento.

L’auspicio è che lo spirito di squadra, la collaborazione sinergica e la condivisione degli obiettivi comuni consentiranno di raggiungere risultati significativi per l’intera comunità campana.

Nell’immediato, l’attenzione si concentrerà sull’approvazione del bilancio regionale, attualmente in esercizio provvisorio, con l’obiettivo di presentarlo alla Giunta entro la fine del mese e di sottoporlo alla discussione e all’approvazione del Consiglio regionale entro febbraio.

In parallelo, scuole e politiche sociali occuperanno un posto di rilievo nell’agenda politica, richiedendo interventi mirati e tempestivi per rispondere alle esigenze del territorio.

Si auspica un confronto aperto e costruttivo con le parti sociali e con i rappresentanti del mondo economico e produttivo, al fine di costruire un futuro più prospero e inclusivo per la Campania.