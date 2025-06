Nuova scuola a San Giorgio: un polo educativo per il futuro

Inaugurazione solenne per il nuovo complesso scolastico Sant’Agnello, nell’ambito dell’Istituto Comprensivo IV Stanziale di San Giorgio a Cremano (Napoli). Un evento che segna un punto di svolta per la comunità educante e per l’intera area di riqualificazione urbana. La struttura, eretta al posto di un edificio preesistente ormai inadeguato e a rischio sismico, rappresenta un investimento significativo nel futuro dell’istruzione e del benessere dei giovani.Il nuovo plesso, esteso su 1.200 metri quadrati, si sviluppa su un unico livello, garantendo accessibilità e fluidità degli spazi. Le dodici ampie aule, il laboratorio polifunzionale e l’orto didattico centrale, concepito come cuore pulsante del percorso educativo, si affiancano a numerosi spazi comuni destinati all’aggregazione e alla socializzazione. La progettazione ha posto particolare attenzione alla sicurezza, con l’adozione di criteri antisismici all’avanguardia. L’impegno verso la sostenibilità ambientale si traduce nell’installazione di 124 pannelli solari, capaci di alimentare il 65% dell’edificio con energia rinnovabile, riducendo significativamente l’impatto ambientale e promuovendo un modello di scuola a basso consumo energetico.Il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, ha sottolineato come questo intervento si inserisca in un più ampio piano di riqualificazione urbana, che include la creazione di una nuova zona sportiva a servizio della scuola e di un parco cittadino, con benefici per l’intera comunità. Questo progetto non è solo la costruzione di una scuola, ma la creazione di un vero e proprio polo educativo e sociale, capace di generare opportunità e crescita per il territorio.L’assessora all’Istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini, ha evidenziato come la nuova scuola risponda all’esigenza di spazi adeguati per l’offerta formativa estiva, sempre più diffusa e apprezzata. Ha inoltre ricordato l’impegno della Regione, che negli ultimi due anni ha investito 150 milioni di euro all’anno nell’edilizia scolastica, dimostrando una volontà concreta di modernizzare e potenziare le infrastrutture educative regionali.Durante la cerimonia, è stato sottolineato il ruolo cruciale della scuola come fulcro di educazione civica, un luogo in cui formare cittadini consapevoli e responsabili, capaci di contribuire attivamente alla costruzione di un futuro migliore. L’emergenza educativa che caratterizza il nostro tempo richiede un impegno corale e un ripensamento profondo del ruolo della scuola nella società. Alla cerimonia erano presenti anche il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Ettore Acerra, e la dirigente dell’Istituto Comprensivo IV Stanziale, Patrizia Ferrione, a testimonianza del valore di questa iniziativa per l’intera comunità scolastica e territoriale.