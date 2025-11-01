Nuovi specialisti anti-incendio boschivo in Campania: formazione all’avanguardia.

La Campania si dota di una nuova generazione di specialisti nella lotta agli incendi boschivi, con la formazione di diciotto Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS) che rappresentano una risorsa strategica per la regione e per l’intero sistema di protezione civile nazionale.

Il percorso formativo, durato due settimane, ha rappresentato un’immersione intensiva nelle più avanzate tecniche e metodologie di gestione delle emergenze, focalizzandosi sulla complessità degli interventi in ambiente boschivo.

La cerimonia di chiusura, tenutasi in un contesto simbolico come l’aviosuperficie di Teggiano, in provincia di Salerno, ha visto una dimostrazione pratica delle competenze acquisite, con un’esercitazione operativa che ha coinvolto asset aerei di primo piano.

Il Canadair 31, aeromobile cruciale per il coordinamento degli interventi su vasta scala, e l’elicottero Drago 59 del Corpo Nazionale, hanno partecipato a simulazioni realistiche di rilascio di acqua, calibrate per testare l’efficacia del coordinamento aereo-terrestre.

L’iniziativa, realizzata sotto la guida esperta dei Capi Reparto Michele Vitone e Gerardo Genovese, figure di riferimento nell’ambito della prevenzione incendi, ha beneficiato del contributo significativo dell’Aeronautica Militare.

La presenza del Tenente Stefano D’Amico e del Maresciallo di seconda classe Salvatore Maraniello ha garantito un elevato standard di precisione e professionalità durante le esercitazioni, con un focus particolare sull’ottimizzazione delle procedure di rifornimento in mare, come dimostrato dalla pratica condotta al largo di Agropoli, e sull’utilizzo efficiente di infrastrutture strategiche come la vasca AIB, installata a monte dell’aviosuperficie di Teggiano.

Questa formazione, che va oltre la mera acquisizione di abilità operative, mira a sviluppare una leadership capace di prendere decisioni rapide e ponderate in contesti di elevata incertezza e pressione.

I nuovi DOS, infatti, saranno chiamati a coordinare squadre di terra, gestire risorse umane e materiali, e comunicare efficacemente con le autorità locali e con la popolazione.

L’obiettivo primario è quello di incrementare la resilienza del territorio, minimizzando i danni ambientali ed economici derivanti dagli incendi boschivi, un fenomeno sempre più intenso a causa dei cambiamenti climatici e della crescente pressione antropica sugli ecosistemi.

La Direzione Regionale Campania dei Vigili del Fuoco, con questo investimento nella formazione specialistica, rafforza la sua capacità di risposta alle emergenze, contribuendo attivamente alla tutela del patrimonio naturale e alla sicurezza dei cittadini.