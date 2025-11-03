Nuovo Centro Oculistico d’Eccellenza a Atripalda: Arriva il Prof. Zeppa

Un Nuovo Orizzonte per la Salute Oculare nel Sud Italia: Il Gruppo NefroCenter e il Professor Lucio Zeppa Inaugurano un Centro di Eccellenza a AtripaldaIl Gruppo NefroCenter, leader nell’assistenza integrata alle patologie croniche, rafforza il suo impegno verso l’eccellenza clinica e la prevenzione con l’acquisizione di un talento di spicco nel panorama oftalmologico italiano: il professor Lucio Zeppa.

La sua nomina a Chief Officer delle attività oculistiche ambulatoriali e chirurgiche del gruppo segna una svolta significativa per la Casa di Cura Santa Rita di Atripalda e per l’intera regione, aprendo la strada a un centro di alta specializzazione senza precedenti nel territorio.

Il progetto, frutto di una visione strategica del fondatore e Chief Strategy Officer, Giovanni Lombardi, si concretizza con la creazione di un centro oculistico all’avanguardia, focalizzato primariamente sulla gestione e il trattamento di retinopatie e maculopatie diabetiche.

Queste condizioni, affliggono milioni di individui in tutto il mondo e costituiscono una delle principali cause di ipovisione e cecità, e richiedono un approccio multidisciplinare e tecnologie avanzate per una diagnosi precoce, una prevenzione efficace e terapie innovative.

Il professor Zeppa, forte di una carriera brillante e di una profonda esperienza maturata al Moscati di Avellino, assumerà la direzione scientifica del nuovo centro, coordinando anche le attività ambulatoriali oculistiche presso gli otto ambulatori diabetologici del gruppo.

Questo approccio integrato garantisce una continuità di cura ottimale per il paziente diabetico, collegando direttamente la salute oculare con la gestione complessiva della malattia cronica.

Il centro di Atripalda si distinguerà per l’implementazione di tecnologie all’avanguardia, tra cui trattamenti laser di ultima generazione, sistemi avanzati per la chirurgia vitreo-retinica e soluzioni innovative per la gestione della patologia glaucomatosa, comprese le forme neo-vascolari.

Un team altamente specializzato, guidato dal professor Zeppa, offrirà percorsi di cura personalizzati, basati su una profonda comprensione delle esigenze specifiche di ogni paziente e in stretta collaborazione con le altre strutture del gruppo, che spaziano dalla nefrologia alla cardiologia, dalla nutrizione clinica alla riabilitazione.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio disegno del Gruppo NefroCenter, che, partendo da un modello di eccellenza nella gestione delle patologie renali, ha progressivamente esteso la sua offerta di servizi, ampliando la sua presenza geografica dal Sud al Nord Italia e al Lazio.

L’attenzione alla sanità di prossimità, la multidisciplinarietà e la continuità delle cure rimangono i pilastri fondamentali di questa strategia di crescita.

L’arrivo del professor Lucio Zeppa non è solo un rafforzamento del personale sanitario, ma un investimento nel futuro della salute oculare nella regione.

La Casa di Cura Santa Rita e il Gruppo NefroCenter aspirano a diventare il punto di riferimento indiscusso nel Sud Italia per la cura delle patologie retiniche e maculari, offrendo ai pazienti un’assistenza all’avanguardia, umana e personalizzata.

Questo nuovo centro rappresenta un passo cruciale in un percorso di crescita e innovazione volto a garantire la migliore qualità assistenziale possibile.