Nuovo comandante dei Carabinieri ad Avellino: è il Colonnello Zito.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Avellino accoglie un nuovo capitano al timone: il Colonnello Angelo Zito, subentrando al Comandante Domenico Albanese, il quale, dopo un biennio significativo nell’Irpinia, prosegue il suo percorso professionale presso il cuore strategico dello Stato Maggiore dell’Arma.

Il Colonnello Zito, quarantaseienne, nativo di San Marzano di San Giuseppe, nel tarantino, porta con sé un curriculum costellato di esperienze cruciali nel panorama operativo dell’Arma dei Carabinieri.

La sua nomina rappresenta l’assegnazione di un professionista esperto, forgiato in contesti complessi e con una solida reputazione per la dedizione al servizio.

Il percorso professionale del Colonnello Zito, iniziato nel 1998, testimonia una progressione costante e meritocratica.

Il suo precedente incarico, come Comandante del Battaglione Allievi presso l’Accademia Militare di Modena, lo ha visto impegnato nella formazione delle nuove leve dell’Arma, trasmettendo valori di disciplina, competenza e spirito di servizio.

Tuttavia, la sua carriera operativa si è distinta per l’impegno diretto nel contrasto alla criminalità.

In passato, alla guida del Nucleo Operativo della Compagnia di Palermo-San Lorenzo, ha coordinato attività delicate e complesse, affrontando fronti di lotta alla mafia e alle sue ramificazioni.

Successivamente, il comando della Compagnia di Patti, nell’area messinese, teatro di una radicata presenza mafiosa, ha ulteriormente affinato le sue capacità di leadership e di gestione operativa in contesti ad alta tensione.

Il comando della Compagnia di Roma-Cassia ha rappresentato un ulteriore tassello nella sua esperienza, confrontandosi con le sfide di un contesto urbano ampio e articolato.

L’insediamento del Colonnello Zito ha visto un momento di presentazione ai militari del Comando Provinciale di Avellino, durante il quale ha espresso il suo entusiasmo e senso di responsabilità nell’assumere questa nuova sfida.

Ha sottolineato l’importanza di guidare l’azione dell’Arma con professionalità, rispetto e umiltà, elementi fondamentali per instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione con la comunità irpina.

L’auspicio è che il suo arrivo segni un ulteriore rafforzamento dell’azione di prevenzione e repressione della criminalità, contribuendo alla sicurezza e al benessere della popolazione locale, mantenendo sempre un forte legame con il territorio e le sue specificità.